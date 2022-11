Subaru Impreza la sesta generazione per il 2024

L'Impreza 2024 è disponibile solo come berlina a 5 porte e offre un look che è un'evoluzione di quello attuale con la griglia un pò più grande e i fari con una forma più affilata. Le novità nella parte dietro sono più evidenti con luci posteriori inedite e i terminali di scarico a vista. All’interno è previsto uno schermo di infotainment orientato in verticale da 11,6 pollici che supporta le versioni wireless di Apple Carplay e Android Auto. Per una esperienza di guida emozionante, l’Impreza 2024 dispone del servosterzo elettronico a doppio pignone derivato dall'iconica WRX.

8/11 10/11 Menu