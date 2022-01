Fino al secondo montante la Levorg è assolutamente identica alla cattivissima Wrx. Basterebbe questo per rendere l'idea delle qualità dinamiche e del feeling di guida - per certi versi sorprendenti - che è in grado di offrire la “compact wagon” giapponese. Sorprendente, perché in realtà si tratta di una versatile wagon adatta alla famiglia, dal prezzo accessibile e motorizzata con un 2.0 litri, rigorosamente boxer, abbinato all’ultima evoluzione del cambio automatico Cct Lineartronic. Imprescindibile come per ogni Subaru il sistema di trazione integrale simmetrica Awd. Nel dettaglio la Subaru Levorg 2.0i Style è lunga 469 cm, larga 178 cm, alta 149 cm con un bagagliaio da 522 a 1.446 litri. Nella versione 2.0i Style costa 33.000 euro con motore a benzina di 1.995 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 110 kW/150 cavalli ed una coppia massima di 198 Nm a 4.200 giri/min. La trazione è integrale permanente. Il serbatoio ha una capienza di 60 litri. Le emissioni di CO2 sono di 196 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 11,7 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 195 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.545 kg.

