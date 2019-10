Subaru, nuova Levorg con il turbo

La nuova Levorg è costruita sulla piattaforma globale Subaru ed è alimentata da un motore turbo da 1,8 litri di nuova concezione. Dovrà essere messa in vendita in Giappone nella seconda metà del prossimo anno e, sebbene non confermato, dovrebbe essere lanciata in tutto il mondo dopo. Subaru afferma di aver sviluppato Levorg su una “filosofia del Grand Touring”, con particolare attenzione al comfort, alla sicurezza e al divertimento per i lunghi viaggi. La nuova auto è stata progettata per mostrare uno stile più audace che riflette l'ultima versione del linguaggio di design 'Dynamic x Solid' di Subaru, con la Casa che afferma che “è stato sviluppato come un modello simbolico della nuova generazione di Subaru”. Subaru non ha fornito informazioni su quando sarà lanciato il nuovo Levorg nei mercati oltre il Giappone. Il modello di prima generazione è in vendita dal 2014 in Giappone ed è stato lanciato sui mercati europei l'anno successivo.