Subaru rilancia sulla tecnologia. Arrivano l'upgrade dell’Eyesight, un nuovo infotaiment e inediti modelli L'obiettivo è introdurre il sistema di sicurezza sui futuri modelli ma con potenzialità aggiuntive grazie alla collaborazione con la californiana Xilinx di Corrado Canali

L'obiettivo è introdurre il sistema di sicurezza sui futuri modelli ma con potenzialità aggiuntive grazie alla collaborazione con la californiana Xilinx

4' di lettura

Subaru si affida a Xilinx, l'azienda della Silicon Valley che gli ha fornito un componente che consentirà al dispositivo della Casa delle Peiadi di processare in modo più accurato le immagini dinamiche, permettendo così all'auto di reagire in maniera più pronta a potenziali pericoli. L'Eyesight, va detto, r determina le principali funzioni di sicurezza attiva di tutte le Subaru, dal cruise control adattivo al mantenimento di corsia passando per la frenata automatica. Una tecnologia che, in un solo colpo, assolve il compito di assistere la guida nel traffico e, soprattutto, di potenziare i sistemi di sicurezza. Se come noto da decenni Subaru ha sviluppa una sua specifica soluzione di trazione integrale permanente appositamente con l'obiettivo di garantire la massima sicurezza per le sue vetture, ora a questo stesso scopo viene dedicato anche il progetto di ampliamento del raggio d'azione del sistema EyeSight.

L'upgrade debutta da subito sulla nuova berlina Levorg

La variante ultima arrivata verrà introdotta a partire dalla nuova Levorg già disponibile da poco giorni per il Giappone e che avrà telecamere più sofisticate, grazie a un chip capace di processare le immagini in nuvole di punti 3D, una sorta di rappresentazione di strutture tridimensionali come oggetti o superfici in rilievo con una velocità di navigazione molto più bassa e un'alta affidabilità. La tecnologia di Xilinx ha quasi permesso di raddoppiare il campo visivo dell'Eyesight. Un beneficio che sarà particolarmente utile in situazioni come gli incroci cittadini, per prevenire possibili impatti, oppure nelle svolte in cui un pedone attraversa la strada davanti. Il nuovo Eyesight, inoltre, introdurrà funzioni avanzate che, però, al momento sono tarate in base alle strade e alle condizioni di guida giapponesi. Ma verranno successivamente sviluppate anche per altri mercati di riferimento per Subaru, come quelli europei.

La nuova Levorg è già disponibile sul mercato giapponese

La seconda generazione della station wagon Levorg si rinnova proponendo diverse novità, senza tuttavia degli stravolgimenti rispetto alla proposta di base. La vettura è stata già lanciata sul mercato giapponese dove la si può preordinarla in tre diverse versioni: GT, GT-H e STI Sport. Rispetto alla precedente generazione lo stile della Levorg model year 2021 si è evoluto puntando su linee più tese e dinamiche. La mascherina anteriore esagonale è ancora più sporgente e contornata da fari affilati. Ritorna la classica presa d'aria sul cofano per raffreddare l'intercooler del motore turbo. A caratterizzare le fiancate, invece, troviamo dei passaruota molto più sporgenti con la scalfitura alla base dei finestrini che finisce col garantire più movimento all'auto. Molto più convenzionale, infine, la la coda dove spiccano l'estrattore in nero opaco sia pure virtuale e soprattutto il doppio scarico posteriore.

Due schermi inediti rispettivamente da 12, 3 e 11,6 pollici

Va poi ricordato che la nuova Levorg è sviluppata sulla base del pianale Subaru Global Platform, al debutto sull'ultima Impreza, che è stato rinforzato in alcuni parti al fine di aumentare la rigidità e migliorare così le doti di guida. La nuova piattaforma fa crescere le dimensioni: la vettura è lunga 475 cm, 6 in più di prima e ha un passo di 267 cm. Il pianale ospita il nuovo boxer quattro cilindri turbo di 1800 cc ad iniezione diretta che eroga 177 cv e 300 Nm di coppia ed è abbinato alla trasmissione automatica CVT Lineartronic che offre circa l'80% di nuovi componenti. La Levorg come tutte le Subaru dispone di trazione integrale permanente, ma aggiunge un'altra novità è la strumentazione completamente digitale visibile su uno schermo da 12,3 pollici oltre al sistema multimediale rivoluzionato che intatti può contare anche su un più generoso schermo da 11,6 pollici naturalmente di tipo touch sistemato in sviluppo verticale.

Dopo i crossover spazio alle novità fra le Subaru più sportive

Nel prossimi tre anni la Casa giapponese presenterà nove fra restyling e modelli inediti. A partire dall'anno prossimo, infatti, debutteranno il crossover Forester ristilizzato e la seconda generazione della sportiva BRZ realizzata insieme a Toyota che la propone come GT86. Anche il nuovo modello non perderà le caratteristiche che l'hanno fatto apprezzare a molti appassionati di sportive compatte e cioè le dimensioni contenute, la trazione posteriore e il piacere di guida, ma al posto del motore aspirato dovrebbe arrivare un'unità turbo da circa 260 cv. Sempre nel 2021 dovrebbe debuttare anche la nuova generazione della WRX, la berlina sportiva a 4 porte derivata tecnicamente dalla Impreza. Il look, secondo le più recenti indiscrezioni, sarà molto più grintoso e potrebbe forse ispirarsi alla concept Viziv Performance presentata in diverse rassegne dell'automobile che si sono succedute a livello mondiale.