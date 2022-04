Subaru Solterra: ecco com’è e come va la prima auto elettrica del marchio giapponese

Sono selezionabili tre differenti livelli di prestazioni: Normal, garantisce un equilibrato rapporto tra consumo e prestazioni, guidando, ad esempio, nel traffico cittadino. Eco, l'obiettivo è quello di ridurre il consumo di elettricità moderando la coppia motrice e intervenendo anche sull'impianto di climatizzazione. Power: viene privilegiata la sportività di guida, fornendo una risposta più pronta alla pressione sul pedale dell'acceleratore.

La tecnologia al servizio del pilota

L'insieme delle batterie della nuova Subaru Solterra ha una capacità totale di 71,4 kW/h con una tensione max. di 355 V e può essere ricaricato in tre differenti modi: AC: (Corrente alternata) Una normale presa di corrente domestica a 220 V è in grado di assicurare la ricarica completa in circa dieci ore. (230 VAC = monofase 8 A; trifase 16 A).

DC: (Corrente continua) I punti di ricarica rapida distribuiti sul territorio consentono di raggiungere l'80% della capacità totale in circa 30 min. AV: (Corrente continua) Impianti a grande potenza in grado di erogare fino a 32 A, ricaricano completamente le batterie in circa 5 ore.

Questi ultimi due sistemi sono localizzati in normali stazioni di rifornimento, nei centri commerciali o altri punti di ricarica espressamente dedicati alle vetture elettriche.All'interno del vano bagagli, al di sotto del piano di carico, in apposito vano, sono alloggiati i cavi standard per la ricarica.

Due allestimenti

Sono due gli allestimenti (4E-xperience e 4E-xperience+) disponibili e molto ricchi. Il primo si caratterizza per dei cerchi da 18 pollici, sedili anteriori con regolazione elettronica e riscaldabili, display da 12,3 pollici, drive select, X-Mode, S-Pedal, Safety Sense. L'altro in aggiunta ha cerchi da 20 pollici, tetto panoramico, sedili in pelle sintetica, sistema audio Harman Kardon, volante e sedili posteriori riscaldabili, ricarica wireless dello smartphone (per quelli predisposti).