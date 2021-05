Subaru Solterra, tutto i dettagli del nuovo suv elettrico

1' di lettura

La Subaru entra nel mondo delle emissioni zero con il suv Solterra, che sarà commercializzato il prossimo anno.

Al momento la casa giapponese diffonde annuncia solo che il Solterra si basa sull’architettura e-Subaru Global Platform, sviluppata congiuntamente con Toyota. Analizzando il risiko globale delle piattaforme non è azzardato ipotizzare che il pianale sia quello che dalle parti di Toyota chiamano e-Tnga. L’ipotesi è confermata dal fatto che anche il pianale Subaru è caratterizzato da pochi elementi fissi e non modificabili, ma variabile a livello di lunghezza, larghezza e passo oltre che in grado di ospitare batterie più o meno grandi sotto al pavimento e uno o due motori elettrici. Questi ultimi originano una trazione integrale elettrificata che, per l’appunto, si troverà sotto le vesti del Solterra

Loading...

Infatti, la collaborazione tra Subaru e Toyota, che si protrae da molto tempo ma che sinora ha dato come evidente frutto in casa della prima la sportiva Brz e in quella della seconda la Gt86, nel caso del Solterra ha coinvolto tutta la pianificazione del suv dal design ai punti di forza dei due marchi.

Quindi, la Subaru ha messo sul piatto, in particolare, le esperienze riguardanti la trazione integrale sintonizzandole con l’elettrificazione, tecnologia con la quale la Toyota ha a che fare da decenni.