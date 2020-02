Subaru XV e-Boxer va oltre il mild hybrid La casa nipponica prosegue nell'elettrificazione della sua gamma di vetture di Simonluca Pini

2' di lettura

L’elettrificazione arriva in casa Subaru e lo fa partendo dalla Xv e-Boxer, crossover di taglia media che rappresenta oltre la metà delle vendite del marchio delle Pleiadi in Italia. Realizzata sulla piattaforma Sgp (Subaru Global Platform), la novità giapponese è spinta dalla motorizzazione Boxer 2.0 benzina da 150 cavalli e 194 Nm di coppia massima. A questa si aggiunge l’unità elettrica che eroga una potenza di 12,3 kW (16,7 cavalli) ed una coppia di 65 Nm installata longitudinalmente all’interno della scatola del cambio Cvt Lineartronic Hybrid. Il posizionamento del motore elettrico a valle di quello termico lo porta ad agire direttamente sulla catena cinematica, soluzione che permette il funzionamento della trazione integrale anche quando si viaggia completamente in elettrico. Grazie infatti anche alla presenza della batteria agli ioni di litio da 13.5 kW, la Xv e-Boxer nonostante sia omologata come mild mybrid è in grado di viaggiare anche in modalità 100% elettrica.

Il nostro test drive tra le colline bolognesi inizia su un percorso fuoristrada, dove il crossover nipponico mette in mostra l’ottimo telaio e qualità fuoristradistiche di riferimento grazie alla presenza di serie della trazione integrale Assimetrical Awd e un’altezza da terra di 220 mm. Aiutati dalla funzione X-Mode, superiamo con grande facilità passaggi “offlimits” per molti concorrenti della Xv. Riportati gli pneumatici sull’asfalto, il sistema mild hybrid piace per la fluidità d’uso e per il miglioramento delle prestazioni generali. Guidando con attenzione si riesce a viaggiare oltre il previsto in elettrico, mentre alzando il ritmo convince il telaio e l’assetto della vettura ma meno motore e cambio. A bordo spicca il grande schermo touchscreen a centro plancia da 8 pollici, da dove gestire il sistema d’infotainment compatibile con Apple CarPlay e Android auto, mentre i flussi del sistema di trazione vengono evidenziati dall’Lcd da 6.3” posizionato nella parte alta della strumentazione. Completa anche la dotazione Adas, con un livello 2 di guida autonoma. Commercializzata negli allestimenti Style, Style Navi e Premium, la Subaru Xv e-Boxer ha un prezzo di partenza di 32.500 euro.