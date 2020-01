Successioni e donazioni

(FOTOGRAMMA)

A chi si trasferisce all'estero potrebbero anche applicarsi le imposte sulle successioni e sulle donazioni. Il non residente che riceve una eredità o una donazione è infatti soggetto a tali imposte (salva comunque l'applicazione delle franchigie) su tutti i beni e i diritti ricevuti qualora il donante o il defunto sia residente in Italia al momento della donazione o della morte. Nel caso di donante/defunto non residente, il beneficiario (a sua volta non residente) sarà comunque soggetto all'imposta, ma limitatamente ai beni e ai diritti esistenti in Italia. Qui occorrerà valutare anche gli impatti fiscali nel Paese estero.