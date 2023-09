Successo della Scuola Estiva di Alta Formazione in Noise and Vibration

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

E' da poco terminata la Summer School 2023 - Percorso di Alta Formazione in NVH (Noise, Vibration and Harshness) per l'Industria 4.0, seconda edizione del corso finanziato dalla Regione Emilia-Romagna ed organizzata dalle Università di Ferrara, Bologna, Modena e Reggio Emilia e Parma sotto la direzione del Professore di Ingegneria Meccanica Emiliano Mucchi di Unife.



Il Percorso di Alta Formazione in NVH ha fornito alle partecipanti e ai partecipanti competenze di alto livello tecnico per la risoluzione di problematiche NVH nell'industria e per la messa a punto di nuove metodologie di ricerca, con particolare attenzione alle applicazioni pratiche.



Nello specifico, a seguito di un'introduzione al NVH, sono state affrontate le tematiche delle analisi NVH sperimentali e numeriche, dell'analisi modale, la manutenzione predittiva mediante l’analisi vibratoria e metodi di ottimizzazione delle performance NVH.



“Le competenze nella vibro-acustica sono negli ultimi anni sempre più richieste dal mondo del lavoro, in particolare nel settore Automotive dove il comfort vibro-acustico riveste un ruolo fondamentale nella scelta del veicolo - spiega il Direttore del corso Emiliano Mucchi - E' la stessa Motor Valley della Regione Emilia Romagna ad aver manifestato forte interesse per tali competenze e di conseguenza per il corso e i suoi partecipanti”.



La scuola, che è iniziata il 17 luglio e si è conclusa il 28 luglio, ha contato 30 partecipanti, analogamente all'edizione precedente, provenienti da diversi contesti e nazionalità. Il corso si è infatti tenuto interamente in lingua inglese, con lezioni teoriche in streaming e lezioni pratiche in laboratorio per un totale di 80 ore.



La partecipazione è aperta a studentesse e studenti magistrali e di dottorato e dipendenti di imprese laureati in tematiche STEMS (Science, Technology, Engineering and Mathematics), seguiti da docenti provenienti dall’Italia e dall'estero.

Abbiamo chiesto motivazioni, aspettative e considerazioni sulla Summer School 2023 ad alcuni partecipanti.



Stefano Grandi, impiegato di un'azienda che produce macchine a trazione per ascensori:partecipare a questa Summer School mi ha permesso di trattare il tema del NVH in modo decisamente più approfondito rispetto ai miei studi precedenti, acquisendo competenze utili per la mia azienda. In particolare, mi ha fornito una visione chiara e completa delle procedure da applicare nell'analisi NVH di un prodotto, e una panoramica dei principali strumenti che ora vengono utilizzati per la diagnostica dei problemi NVH.



Claudio Passadore, studente magistrale di Ingegneria Meccanica a Unife: ho deciso di partecipare per conoscere meglio il settore del NVH, fondamentale per la scelta dell'area di specializzazione all'ultimo anno del mio percorso di studi. Il corso ha trattato moltissimi aspetti del mondo del NVH, quello che mi ha interessato di più è stato la possibilità di utilizzo di algoritmi di machine learning per la diagnostica e la prognostica. Il corso si è differenziato molto dal mio percorso di studi per l'elevato numero di ore passate in laboratorio, dove abbiamo sperimentato molto di quanto visto durante le lezioni teoriche. Ho conosciuto persone provenienti da diverse università italiane e realtà lavorative, con le quali si è creato un ambiente di confronto e amicizia.



Razieh Ebrahimnejad, PhD student at the University of Modena and Reggio Emilia: my research area is on vibration of transmission systems, making it necessary to have a deep knowledge of NVH. This advanced training school helped me achieve my goal. I believe that the experimental tests and techniques that I learnt during this course will help me in my future academic journey, as I will be studying the dynamical behaviour of systems using both numerical and experimental results. I really enjoyed meeting new people from different cities in Italy, with different attitudes and different ways of thinking. This course was a nice experience and a great opportunity to make connections that might prove useful in the future.



“La Summer School ha rappresentato non solo un momento di crescita per i partecipanti, ma un interessante ambiente di confronto con il corpo docente. - conclude Emiliano Mucchi - I partecipanti hanno avuto modo di sottoporre quesiti e problematiche nel tema del NVH ai docenti e di vedere approfondite aspetti e temi di loro interesse specifico”.

Maggiori informazioni sul sito:

https://www.edu-nvh-emiliaromagna.it/events/summer-school-2023/