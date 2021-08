Sud, così la cattiva gestione dell’acqua mette a rischio il Pnrr

3' di lettura

Nel Mezzogiorno «persistono situazioni in cui si perpetuano inefficienze» nella gestione dell’acqua e, se non si corre ai ripari rapidamente, anche il Pnrr rischia di fare flop proprio nel tentativo di porre rimedio al “water service divide” fra centro-nord e sud.

L’allarme, senza precedenti nei toni, arriva dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) che ha inviato una segnalazione a governo e Parlamento per chiedere una urgente modifica del quadro legislativo.

Quattro regioni nel mirino

In particolare, per Molise, Campania, Calabria e Sicilia la debolezza della governance degli ambiti idrici, la persistenza di gestioni frammentate che vengono dal passato, la difficoltà a insediare gestioni idriche integrate di ambito, la sottrazione di milioni di utenti alla regolazione tariffaria sono carenze che impediranno di costruire qualunque politica, anche quella di industrializzazione del servizio promessa dal Pnrr (che destina 4,38 miliardi dell’acqua, di cui due agli investimenti in infrastrutture idriche primarie con un occhio alla sicurezza dell’approvvigionamento).

I passi urgenti e necessari

Bisogna correre ai ripari - dice l’Arera - per dare una base solida allo svolgimento delle azioni previste dal Recovery Plan. Bisogna modificare il quadro legislativo nazionale prevedendo «un termine perentorio entro cui siano perfezionati i processi di affidamento del servizio idrico integrato», ove questi sono possibili. E se questo non accadrà, bisognerà andare a una gestione del servizio idrico integrato affidato per quattro anni, poi riconfermabili per altri quattro, a una società a controllo pubblico, «che sulla base della disciplina dei contratti pubblici, possa far ricorso a soggetti dotati di adeguate capacità industriali e finanziarie per la fornitura di servizi». Un altro soggetto, anch’esso a controllo pubblico, dovrebbe svolgere azione di «supporto tecnico in termini organizzativi e di know how specifico (anche per i profili normativi e regolatori)» per i presidenti delle regioni richiamati.

Legge Galli pressoché inapplicata in 9 regioni

Una soluzione tranchant è, quindi, quella che auspica l’Autorità dopo anni di richiami che di fatto non hanno superato una situazione paradossale dell’Italia divisa in due. Con dieci regioni e 16,5 milioni di residenti assoggettati alla regolazione tariffaria (si veda la tabella) e altre nove regioni che non hanno gestioni interessate da approvazioni tariffarie. Le quattro regioni meridionali citate sono, poi, la punta di questo iceberg di resistenza alla riforma lanciata fin dal 1994 dalla legge Galli.