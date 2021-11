Sud e sostenibilità, aumentano i partecipanti al “Bond Food Mezzogiorno”

«La sostenibilità è da sempre un pilastro delle nostre attività – commenta Alessandro Spadola, amministratore delegato di Caffè Moak –. Da 11 anni, produciamo energia elettrica al 70% del consumo e da tre compriamo solo energia verde per il rimanente 30 per cento. Puntiamo a trasformare del tutto l'azienda, con qualche difficoltà per la parte relativa agli imballi. Lavoriamo da tempo per sostituire l’alluminio presente, senza però ottenere risultati positivi per la conservazione, e per utilizzare il biogas nella tostatura».

Il progetto innovativo, sostenuto con le risorse del minibond, è For You, un sistema chiuso dedicato agli uffici, composto da due formati di capsule interamente compostabili e da una nuova macchina brevettata, dotata di un gruppo a doppia erogazione e del sistema Moak Business Control, che grazie alla connessione bluetooth e tramite app, permette di dialogare con il cliente e di avere un monitoraggio della gestione dei prodotti e dei servizi di assistenza. «For You risponde all'esigenza di aprirci al settore uffici, ampliando il nostro mercato di riferimento, tradizionalmente costituito da realtà HoReCa», aggiunge Spadola.

Caseificio 4.0

Crescere in chiave 4.0 è l'imperativo della pugliese Caseificio Palazzo, che opera dal 1957 nel settore lattiero/caseario. Il minibond da 6 milioni di euro è finalizzato a sostenere lo sviluppo dello stabilimento. «Nel 2022 – racconta Claudia Palazzo, amministratore delegato di Caseificio Palazzo – l’azienda sarà impegnata in un importante progetto di ristrutturazione e ampliamento dello stabilimento industriale, che si estenderà su una superficie di 5000 metri quadri, oltre che nell'acquisto di nuove attrezzature in ottica 4.0 e di impianti alimentati da fonti rinnovabili. Un'azione già in atto è quella legata al recupero delle acque utilizzate nella produzione casearia. Abbiamo istituito un consorzio con un'azienda agricola del territorio, nella Murgia: un impianto di depurazione trasforma gli scarti liquidi in un fango attivo, dotato di un alto potere metanogeno, utile alla loro produzione di biogas e alla concimazione dei terreni».

Con un fatturato di 60 milioni di euro, serve importanti clienti del settore HoReCa e della GDO internazionale. L’export rappresenta oltre il 30% del fatturato e le persone impiegate in azienda sono 230, tra operai e dipendenti.