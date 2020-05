Sud, solo una famiglia su cinque ha la rete ultra veloce da 100 Mbits

Ma c'è un'altra riflessione da fare. La connessione in fibra Ftth (Fiber to the home), realizzata con il cavo in fibra ottica che arriva fino all'appartamento o all'azienda, raggiunge solo il 21% della popolazione meridionale, lasciando scoperte anche le grandi città. Problema comune al Sud e al Nord. Ma parliamo della sola infrastruttura in grado di sopportare senza rischi di collasso la grande mole di connessioni di questi giorni. Parliamo di quella infrastruttura che la Ue considera necessaria per la creazione di una Gigabit Society, e che ritiene dovrà essere disponibile in tutte le abitazioni private entro il 2025. Obiettivo a cui è destinato un fondo di 420milioni.

In sintesi, la sperimentazione fatta nel periodo del lockdown ci dice che tutto sommato la rete attuale “miracolosamente” ha retto, ma per avere certezza di poter continuare a utilizzare l'infrastruttura, c'è assolutamente bisogno di completare la rete Ftth. E ora si tratta di un’esigenza, non solo commerciale e produttiva, ma di tutti i cittadini. «I contenuti che vengono immessi sulla rete - dice Fabio De Felice, docente di impianti industriali all’Università di Cassino e presidente di Protom – diventano sempre più complessi e pesanti: senza un potenziamento della rete, se dovesse esserci un nuovo lockdown tra un anno, l’infrastruttura attuale non reggerebbe. Inoltre, se confronto la nostra realtà con quella di altri Paesi europei, a esempio, la Francia, vedo l’Italia in forte ritardo. Si pensi che anche il Ruanda ha il 95% di copertura di rete veloce».

Gli investimenti sono stati realizzati per gran parte da Tim: a partire dal 2011 con fondi privati e dal 2014 anche pubblici. Oggi la banda ultralarga di Tim al Sud Italia raggiunge oltre 1.200 comuni – dicono in Tim – per un totale di 5 milioni e 367 mila case. Altro attore in campo è Open Fiber che interviene, come quanto assegnataria di gare Infratel, nelle aree “bianche”, in cui gli operatori hanno dichiarato di non avere convenienza a investire senza investimento pubblico. Open Fiber si è aggiudicata due gare nel Sud Italia che comportano interventi in 1.900 comuni e realizza investimenti privati in altri 80. L’investimento totale ammonta a 1,5 miliardi di cui ha realizzato il 50%. In 120 comuni la connettività è vendibile. Il primo bando riguarda tre regioni (Campania-Basilicata e Sicilia) e risale al 2017. I lavori sono partiti nel 2019 e la conclusione, prevista per il 2020, è slittata al 2022. Mentre la seconda gara che interessa Puglia, Calabria e Sardegna, già più dotate di Banda larga, è stata assegnata nel 2019 , e l’avvio dei lavori è previsto a breve.