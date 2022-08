Sud, Svimez: senza mensa 650mila alunni delle scuole primarie, sono il 79% del totale

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nel Mezzogiorno circa 650mila alunni delle scuole primarie statali (79% del totale) non beneficiano di alcun servizio mensa. In Campania se ne contano 200 mila (87%), in Sicilia 184mila (88%), in Puglia 100mila (65%), in Calabria 60mila (80%). Nel Centro-Nord gli studenti senza mensa sono 700mila, il 46% del totale. È quanto si legge nelle Anticipazioni del Rapporto Svimez, presentate il 3 agosto alla Camera, nel quale si legge come serva «utilizzare il Pnrr per colmare il divario di infrastrutture sociali a partire dall'istruzione».

Scuole senza palestre

Inoltre, circa 550mila alunni delle scuole primarie del Mezzogiorno (66% del totale) non frequentano scuole dotate di una palestra. Solo la Puglia presenta una buona dotazione di palestre mentre registrano un netto ritardo la Campania (170mila allievi senza, 73% del totale), la Sicilia (81%), la Calabria (83%). Nel Centro-Nord gli studenti senza palestra raggiungono il 54%. Il 57% degli alunni meridionali della scuola secondaria di secondo grado non ha accesso a una palestra; la stessa percentuale che si registra nella scuola secondaria di primo grado.

Un minore su tre è in sovrappeso

Da segnalare che quasi un minore meridionale su 3 (31,35%) nella fascia tra i 6 e i 17 anni è in sovrappeso, rispetto ad un minore su cinque nel Centro-Nord, in Basilicata il 40%. È quanto emerge dalle anticipazioni del Rapporto Svimez 2022 sull'economia e la società del Mezzogiorno.

