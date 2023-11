Sudafrica, il governo punta sui «bond islamici» per compensare il buco nel gettito

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo quasi un decennio, il governo sudafricano torna sul mercato dei sukuk: i cosiddetti bond islamici, i certificati finanziari che rispettano la Sharia e non prevedono il pagamento di tassi di interessi diretti. La molla è la ricerca di 2,6 miliardi di dollari per colmare un deficit di finanziamento che incombe sulle casse pubbliche di Pretoria, stremate da una crisi economica che sta prosciugando il gettito fiscale atteso - o sperato - dall’esecutivo.

È la seconda emissione di sukuk nella storia del Paese, dopo quella già tentata ai tempi del governo di Zuma nel 2014. All’epoca il Tesoro di Pretoria aveva scelto di denominare il titolo in dollari, intercettando soprattutto gli appetiti degli investitori internazionali. Ora ha deciso di ricorrere al rand, la valuta locale, facendo breccia soprattutto su una platea di investitori locali.

Come funzionano i sukuk e i risultati dell’asta

I sukuk vengono identificati per semplicità come obbligazioni, anche se si tratta di prodotti diversi e congegnati nel rispetto della finanza islamica: il loro obiettivo è generare ritorni simili a quelli delle obbligazioni ordinarie, senza prestarsi ai meccanismi speculativi. Se i bond convenzionali esprimono il debito di chi li ha emessi, i sukuk rappresentano un accordo di finanziamento sottostante e strutturato a sua volta nel rispetto della Sharia. Chi li sottoscrive può incassare rendimenti prodotti dall’accordo, oltre alla restituzione del capitale in una data prefissata. L’asta del 22 novembre si è chiusa con una risposta che ha soddisfatto le attese, anche se si resta al di sotto dell’asticella ambita dal governo per colmare il buco nel suo budget.

Il Tesoro sudafricano ha registrato ordini per 35,5 miliardi di rand, l’equivalente di 1,9 miliardi di dollari, a fronte di un emissione di titoli pari a 20,5 miliardi di rand (1,08 miliardi di dollari). Il governo è pronto a nuovi collocamenti se percepirà un «appetito» che sembra essersi manifestato nella seduta, complice lo sguardo più attento alla platea di investitori interni. L’asta del 22 novembre si è svolta in valuta locale, mentre i titoli collocati nella prima seduta del 2014 erano denominati in dollari. La maggior parte del debito è stato collocato con scadenze a 5,3 e 7,3 anni, in aggiunta ad altre due tranche a 10,3 e 12,3 anni. I titoli sono stati acquistati a 20 o 30 punti base sopra le indicazioni di prezzo indicate dal ministero delle Finanze di Pretoria.

La crescita della finanza islamica in Africa

La finanza islamica si avvia a una crescita su scala globale, con la società S&P Global Ratings che la proietta a un’espansione del 10% nel biennio 2023-2024. Nel 2022 l’industria aveva varcato la soglia dei 3mila miliardi di dollari in strumenti finanziari ed è destinata a veleggiare su valori anche maggiori entro il biennio in scadenza nel 2024. L’emissione di sukuk è scivolata nell’ultimo biennio, ma rimane comunque stimata dalla società di rating Moody’s in una forbice fra i 170 e i 175 miliardi di dollari Usa nel 2023 e si prepara a un rimbalzo nell’anno in corso. Il solo Medio Oriente monopolizza oltre il 90% del settore, anche se l’interesse si sta allargando oltre i confini originari.