Sudafrica, dopo la sbornia mondiale arriva la bomba del deficit

5' di lettura

La nazionale sudafricana di rugby ha celebrato con una «maratona di festeggiamenti» la vittoria nella coppa del mondo in Giappone, consacrata dal 32 al 12 in finale contro l’Inghilterra. Il trionfo degli Springbok, però, è stato offuscato in fretta da altri numeri. Le istituzioni internazionali e le agenzie di rating stanno mettendo sotto pressione il governo del paese per il deterioramento della sua economia. L’ultimo monito è arrivato dal Fondo monetario internazionale: senza riforme immediate, a partire da una gestione più efficente delle compagnie statali, il Sudafrica si condannerà a un «prolungato periodo di bassa crescita». Lo scenario non è così irrealistico.

Nel suo budget di medio termine, un documento governativo sullo stato di salute delle finanze pubbliche, il ministero del Tesoro sudafricano ha evidenziato dati allarmanti sull’economia nazionale. Il deficit è destinato a lievitare nel 2019 al 5,9% del Pil, il valore più elevato dal 2008. Il debito pubblico, oggi fermo al 60%, sta «crescendo a un ritmo insostenibile» e dovrebbe sfondare il tetto del 70% entro il 2022-2023 e dell’80% entro il 2027-2028.

Le previsioni di crescita per l’anno in corso sono state tagliate allo 0,5%, una sforbiciata di un punto rispetto al +1,5% indicato in febbraio. Cyril Ramaphosa, il manager e militante anti-apartheid approdato alla presidenza nel 2018, aveva parlato di un «nuovo corso» per il paese dopo i nove anni catastrofici di Jacob Zuma. Ora sta cercando di ribaltare i rischi di stagnazione con l'annuncio di un maxi piano di investimenti da 100 miliardi di dollari nell'arco di cinque anni, per attrarre capitali esteri e stimolare la crescita. Ma i sintomi del malessere rimangono dove sono.

Le debolezze croniche del Sudafrica

Il Sudafrica si è affrancato solo l’anno scorso dall’era Zuma e la girandola di scandali che avevano affossato i nove anni in carica del delfino di Mandela. L’ascesa dell’ex manager Ramaphosa, ex manager e a sua volta uomo fidato del «Madiba», è stata accolta con un segno di rottura rispetto a una presidenza che ha lasciato il paese a crescita zero e con una lunga serie di nodi irrisolti. Il più evidente è quello della corruzione, talmente radicata da essersi trasformata in un buco miliardario per i conti pubblici.

Secondo una stima dichiarata dallo stesso Ramaphosa in una conferenza con il Financial Times, le «ruberie» dell’era Zuma sono costate l’equivalente di 34 miliardi di dollari, mentre lo stesso ex presidente è sotto processo per un accordo illecito di rifornimenti militari da 2,5 miliardi di dollari. Era prevedibile che la battaglia di risanamento di Ramaphosa iniziasse dal risanamento morale della classe politica, anche se l’illegalità che permea i vertici non è il ”solo” problema sulle spalle del paese.