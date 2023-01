Sudafrica: safari e lo spettacolo del Capo di Buona Speranza

L'emisfero australe regala il piacere dell'estate quando alle nostre latitudini siamo invece in inverno e per chi non vuole rinunciare a una vacanze al caldo una meta da prendere in considerazione è il Sudafrica. Tante, tantissime, le attrazioni di viaggio che propone lo Stato più a Sud del continente nero. In cima alla lista mettiamo Città del Capo, con il fascino delle sue ville vittoriane e lo spettacolo unico al mondo che offre l'ascesa a Table Mountains per ammirare all'orizzonte il Capo di Buona Speranza, Da mettere in programma anche un tour fra i vigneti delle winelands per andare a caccia di oggetti di artigianato locale perfetti mentre rimanendo sulla costa una tappa da non perdere è la cittadina costiera di Durban, da raggiungere anche via mare navigando nelle acque dell'Oceano indiano: una volta arrivati qui ci si può perdere fra le mille specie diverse di piante del Botanic Garden oppure noleggiare un auto e vivere l'esperienza di un safari alla scoperta della fauna del KwaZulu-Natal.

