Sudan, almeno 413 vittime e 3.551 feriti. Usa e Ue valutano evacuazione delle ambasciate

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

In mattinata si era parlato di una tregua di tre giorni per la Id al-fitr, la festa che celebra la fine del Ramadan. È saltata in poche ore, come tutti i cessate il fuoco dichiarati finora e come rischia di fare anche l’ultimo annunciato dalle forze armate. Nessuno spiraglio di distensione dalla crisi del Sudan, lo scontro esploso il 15 aprile nella capitale Khartoum fra l’esercito regolare e il gruppo paramilitare delle Rapid support forces.

L’ultimo bilancio dell’Organizzazione mondiale della sanità, diramato il 21 aprile, registra un totale di «almeno» 413 vittime e 3.551 feriti. Il ministero della Sanità sudanese alza la stima a 600 vittime, in un’escalation innescata dalla resa dei conti fra i due generali che avevano ordito il golpe del 2021: il generale Abdel Fattah al-Burhan, capo delle forze armate e leader de facto del paese e Mohamed Hamdan Dagalo, detto «Hemetti», guida delle Rsf e vice dello stesso al-Burhan nella giunta militare che ha interrotto il processo di «transizione democratica» avviato con la fine del regime di al-Bashir nel 2019. Dopo una sequenza sempre più intensa di raid aerei e scontri a fuoco, il conflitto può entrare in una nuova fase dopo che l’esercito regolare ha schierato le sue truppe di terra nel confronto con i paramilitari nati come eredità delle milizie Janjaweed, accusate di brutalità ai tempi della guerra del Darfur.

Loading...

Uccisi operatore Oim e cittadino americano

Le ong attive nel paese parlano di una «catastrofe», in un conflitto che sta bersagliando apertamente anche ospedali, sedi diplomatiche e operatori umanitari. Nella sola giornata del 21 aprile si sono registrate l’uccisione di un lavoratore della International Organization for Migration e un assalto - respinto - all’ambasciata francese, mentre il dipartimento di Stato Usa ha confermato nel pomeriggio dello stesso giorno la morte di un cittadino statunitense nel Paese. Nelle prime battute del confitto si sono contate un’aggressione all’ambasciatore della Ue a Khartoum, il fuoco aperto su un convoglio Usa, assalti agli edifici occupati dallo staff delle Nazioni Unite e la morte di tre funzionari del Programma alimentare mondiale (Pam), in aggiunte alle denunce di abusi e violenze sessuali a danno di operatori umanitari. Le diplomazie dei paesi occidentali sono al lavoro per soccorrere i cittadini rimasti sul luogo dello scontro, accanto ai milioni di sudanesi blindati da giorni nelle proprie abitazioni o intrappolati fra mercati e l’aeroporto di Khartoum. Usa, Germania, Spagna e altre amministrazioni hanno annunciato o stanno lavorando sull’evacuazione dei propri cittadini. «Ci stiamo preparando ad evacuare l’ambasciata in Sudan se necessario, ma non siamo ancora arrivati a quel punto» ha sottolineato il portavoce della sicurezza nazionale statunitense, John Kirby.

La stessa Ue ha comunicato che sta «provando a coordinare un’operazione per evacuare i nostri civili dalla città, la cui situazione è ora ad alto rischio. Stiamo lavorando a differenti opzioni». La Farnesina fa sapere che sta «monitorando» i circa 200 italiani che si trovano nel Paese, senza rilasciare commenti su eventuali manovre per il loro rimpatrio.

Sudan, generale Fattah Burhan: "Transizione sicura verso governo civile"

Appelli (falliti) alla tregua e rischi di espansione del conflitto

Le ricadute più pesanti, comunque, non possono che rovesciarsi su una popolazione civile già provata da anni di instabilità politica ed emergenze umanitarie, a partire da una «insicurezza alimentare» che insidiava nel 2022 circa un terzo dei 46 milioni di cittadini del terzo paese più grande dell’Africa. Gli osservatori temono che il conflitto si allarghi al resto del paese e comprometta ulteriormente la stabilità di una regione sotto il pressing congiunto di instabilità politica, stagnazione economica e crisi climatica.