Sudan, almeno 56 morti negli scontri tra esercito e paramilitari. Chiuso spazio aereo

Situazione di caos totale in Sudan per lo scontro di potere tra due generali. Nella mattina di domenica è stato chiuso lo spazio aereo in seguito agli scontri. La rivalità politica tra i due militari ai vertici del Consiglio sovrano che al momento guida il Paese, Abdel-Fattah Al-Burhan e il filorusso Mohamed Hamdan Dagalo, è esplosa ieri in scontri e violenze a Khartoum. I paramilitari sudanesi delle Forze di supporto rapido (Rfs) cercano di prendere il potere e di scalzare l'esercito in una prova di forza fatta di incursioni, sparatorie, raid aerei, mobilitazioni di blindati e annunci contrastanti.

Secondo il Comitato centrale dei medici sudanesi le persone uccise sono almeno 56. I feriti sono circa 600. Nella capitale Khartoum ci sono stati 25 morti e 302 feriti. Tra le vittime ci sono sia civili sia militari.



Le forze armate comandate dal generale Abdel-Fattah Al-Burhan, capo del Consiglio sovrano, hanno sostenuto di aver «riconquistato tutte le aree vitali» e la situazione innescata dagli attacchi dei paramilitari «sta per essere risolta». Ammettendo di averne perso parzialmente e momentaneamente il controllo, l'esercito ha confermato di aver ripreso gli aeroporti di Khartoum e di Merowe, città 440 km più a nord della capitale, cacciando le Rfs guidate da Mohamed Hamdan Dagalo, detto “Hemeti”, con fama di vicinanza alla Russia e numero due del Consiglio.

Nell'incursione allo scalo le Rsf hanno dato fuoco ad aerei civili, compreso uno della Saudi Airlines. L'aviazione sudanese ha annunciato di aver colpito due basi dei paramilitari a Khartoum. Un funzionario delle Nazioni Unite ha riferito di scontri «letteralmente ovunque» nella capitale, anche nella zona in cui si trova l'ambasciata italiana.

La situazione intrappola almeno circa 150 italiani. L’ambasciata ha avvisato i nostri concittadini di restare in casa. Scrive su twitter il ministro degli Esteri, Antonio Tajani: «Alla vigilia della riunione G7 in Giappone in cui ho chiesto di dare priorità all'Africa, gli scontri in Sudan minacciano civili e mettono in discussione la democrazia. Invitiamo i leader militari sudanesi ad interrompere le ostilità per riprendere il dialogo politico».