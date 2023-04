Sudan, in Italia il primo aereo di italiani evacuati

Erdogan si propone come mediatore. Colloquio Riad e Borrell

In parallelo si manifestano i primi tentativi ufficiali di mediazione in un conflitto già costato, secondi dati dell’Organizzazione mondiale della sanità, oltre 400 vittime e più di 3.500 feriti. La testata locale Sudan Tribune riferisce che il presidente turco Recep Erdogan si sarebbe offerto di ospitare negoziati diretti ad Ankara, dopo aver scambiato conversazioni telefoniche con i due generali in guerra: il capo delle forze armate e presidente di fatto del Sudan Al-Burhan e il capo dei paramilitari Daglo, detto «Hemetti». Sul fronte Ue, l’alto rappresentante per la politica estera di Bruxelles Josep Borrell ha parlato con il ministro degli Esteri dell’Arabia Saudita Faisal bin Farhan degli «sforzi necessari» per placare le violenze in corso. Lo stesso Borrell ha poi dichiarato che bisogna «continuare a spingere per la stabilizzazione politica in Sudan. Non possiamo permettere che la situazione imploda».

Come si è arrivati al conflitto e i costi dell’escalation

Gli scontri, esplosi il 15 aprile, rappresentano una resa dei conti fra lo stesso Al-Buhran e Daglo, sue vice nella giunta militare che ha governato finora il Paese e avrebbe dovuto traghettarlo verso la transizione democratica. I due, saliti alla ribalta ai tempi della guerra del Darfur, hanno conquistato sempre più potere con la caduta dell’ex dittatore al-Bashir nel 2019, per poi orchestrare insieme il colpo di Stato che ha condotto nel 2021 alla fine del «consiglio sovrano» misto fra esponenti civili e militari. La rivalità fra i due è poi cresciuta fino allo scontro aperto che si sta consumando ora, innescato - ufficialmente - da un dissidio sui tempi di integrazione dei paramilitari nelle forze armate presiedute da Al-Burhan. Il bilancio attuale del conflitto conta centinaia di vittime, migliaia di feriti e milioni di sudanesi trincerati nelle proprie abitazioni o intrappolati nei luoghi dove si sono dovuti riparare allo scoppio delle ostilità. L’Alto commissariato Onu per i rifugiati registra almeno 20mila persone in fuga dal Darfur, la regione occidentale già martoriata dal conflitto omonimo del 2003-2020 e ora insidiata dall’espansione del conflitto nell’area.

