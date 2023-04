Sudan: si intensificano gli scontri, via alle prime evacuazioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Spiragli per le evacuazioni di civili e missioni diplomatiche straniere dal Sudan, precipitato in uno scontro armato per il potere tra opposte fazioni. Il comandante in capo delle Forze armate del Sudan, generale Abdel Fattah Al-Burhan, ha ricevuto telefonate dai leader di diversi Paesi che chiedevano di facilitare e garantire l’evacuazione dei loro cittadini e delle loro missioni diplomatiche dal Paese, ed ha acconsentito a fornire l’assistenza necessaria per garantirla, riferisce su Twitter lo stesso esercito sudanese.

Il portavoce ufficiale delle forze armate del Sudan prevede che il processo di evacuazione di tutte le missioni diplomatiche «per le quali i rispettivi Paesi lo richiedano inizierà nelle prossime ore». Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia e Cina evacueranno i loro diplomatici e cittadini con aerei da trasporto militare appartenenti alle loro forze armate da Khartoum. Anche nel caso italiano è pronto a partire su disposizione della Difesa un piano per l’evacuazione di circa duecento civili italiani dal Sudan. L’evacuazione, così come accade per altri Paesi occidentali, avverrà attraverso il punto di raccolta a Gibuti, tramite la rotta di Khartoum, con l’ausilio di velivoli militari. L’operazione avverrà con le stesse modalità di quando disposto in Afghanistan ma, in questo caso, riguarderà solo cittadini italiani.

La situazione dei cittadini italiani che vivono nella capitale sudanese appare «molto complicata», ha riferito il ministro degli Esteri Tajani. «Noi stiamo lavorando a tutte le iniziative che possano portare a un cessate il fuoco e a una tregua duratura. L’ambasciata d’Italia è aperta e pienamente operativa. Tutti i nostri connazionali a Khartoum sono in contatto con l’ambasciata, molti sono già nella sede dell’ambasciata che è in grado anche di fornire alimenti e acqua, e pure carburante, per poter stare in condizioni dignitose».

La missione saudita, invece, è stata evacuata via terra a Port Sudan e, da lì, per via aerea verso il Regno dell’Arabia Saudita, riferisce il testo del portavoce delle forze armate sudanesi aggiungendo che «la partenza della missione giordana avverrà più tardi con la stessa modalità». Si tratta di un percorso stradale di 835 chilometri che richiede oltre 12 ore di viaggio fino allo scalo portuale sul Mar Rosso, che bagna anche l’Arabia Saudita.

Nonostante l’annuncio di una tregua di tre giorni per l’Eid al-Fitr, la festa di fine Ramadan, sabato mattina a Khartoum si sono intensificati gli scontri tra l’esercito sudanese e i paramilitari della Rsf. Lo scrive il sito Sudan Tribune. Stamattina «sono state segnalate esplosioni e scontri nelle aree circostanti il comando generale dell’esercito e il palazzo presidenziale di Khartoum. Gli scontri si sono poi estesi ai quartieri di Hillat Hamad, Khojaly e Arkaweet». La Bbc ha rilevato ben 24 punti della capitale in cui esercito e paramilitari si combattono: otto sono a sud dell’ansa del Nilo azzurro e a ovest dell’aeroporto, quindi in un settore della capitale sudanese dove si trovano oltre al Palazzo presidenziale e al quartier generale dell’esercito, anche l’ambasciata d’Italia.