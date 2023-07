Sudan, l’esercito fa appello ai civili: arruolatevi. Verso i 3 milioni di sfollati e migranti in fuga

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’esercito regolare del Sudan fa appello ai giovani e a «chiunque sia capace di combattere» per un arruolamento di massa fra le sue file: una chiamata alle armi contro i paramilitari delle Rapid support forces, l’ultimo capitolo di uno scontro che si trascina dal 15 aprile e potrebbe sconfinare ufficialmente nella guerra civile.

L’annuncio è arrivato dalla pagina Facebook dell’esercito, imprimendo una nuova accelerazione al conflitto che vede fronteggiarsi da quasi tre mesi il generale dell’esercito Abdel Fattah Burhan e il leader delle Rsf Mohammed Hamdan Dagalo, detto «Hemetti», salito alla ribalta come capo delle milizie Janjaweed ai tempi del massacro del Darfur. I round negoziali mediati a Gedda da Usa e Arabia Saudita non hanno ancora sortito frutti e le varie «tregue» annunciate si sono sempre concluse con accuse reciproche di violazioni del cessate il fuoco, mentre la portata della crisi umanitaria cresce a ritmi sempre più allarmanti.

Oltre 3mila vittime e 2,15 milioni di sfollati

La lotta di potere fra i due, alleati nel golpe del 2021, sta mietendo un numero sempre maggiore di vittime e alimentando una crisi umanitaria che incalza una regione già piagata dall’instabilità. Il ministero della Salute locale conteggia oltre 3mila decessi dall’inizio delle ostilità, cifra che le Nazioni unite ritengono sottostimata rispetto al bilancio del conflitto. Sul fronte umanitario, l’ultimo aggiornamento dell’Alto commissariato Onu per i rifugiati stima 613.632 persone in fuga e almeno 2,15 milioni di sfollati entro i confini sudanesi.

L’appello via social dell’esercito ricalca quello che il suo leader, Burhani, ha affidato a un messaggio televisivo, chiedendo ai giovani di aderire alle forze armate o combattere «dalle loro case» contro i paramilitari. L’esercito dichiara che i comandanti delle sue truppe sono stati istruiti per «ricevere ed equipaggiare» chiunque si presenti e dovranno recarsi nelle caserme il prima possibile. Non è chiaro se ci siano gli estremi di una coscrizione coatta, ma l’insistenza dell’appello rivela sia il grado sempre più alto dello scontro sia le difficoltà fronteggiate dalle Sudanese Armed Forces nel conflitto contro i paramilitari.

Testimonianze raccolte dall’Associated press riferiscono che le Rsf si troverebbero in una posizione di vantaggio rispetto all’esercito regolare, grazie a una penetrazione capillare nella capitale Khartoum e un bacino potenziale di 100mila uomini a disposizione delle strategie di «Hemetti». L’esercito ha reagito con artiglieria pesante e bombardamenti sulla capitale, anche a danno di bersagli civili, con l’obiettivo di centrare abitazioni trasformate in basi operative per i paramilitari.