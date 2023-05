Sudan, oltre 150mila in fuga dalla guerra dei militari. Colloqui a Jeddah per la tregua

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Ora c’è lo spiraglio dei colloqui, triangolati a Jedda da sauditi e statunitensi. Ma più il conflitto si espande, più si allontana lo scenario di una risoluzione pacifica del conflitto in Sudan: lo scontro esploso il 15 aprile 2023 fra l’esercito regolare e i paramilitari delle Rapid Support Forces, guidati rispettivamente dai generali Abdel Fattah Burhan e Mohamed Hamdan Dagalo, detto «Hemetti». L’escalation, il culmine di tensioni fra i due ex alleati nel golpe del 2021, sta costando un numero sempre maggiore di vittime fra i civili e scatenando un’ondata migratoria nei vicini di casa del terzo Paese più esteso dell’Africa. Con numeri che si fanno sempre più allarmi, a partire dal totale di decessi e feriti conteggiati in neppure un mese di ostilità.

Bilanci dai 500 a 700 vittime

Il sindacato dei medici del Sudan registra almeno 481 decessi e più di 2.500 feriti dagli inizi dei combattimenti, entrati nella terza settimana e dilagate da tempo oltre i confini iniziali della capitale Khartoum. È lo stesso sindacato a riferire che si conterebbero «almeno» 100 vittime nel Darfur, la regione occidentale già martoriata dai quasi due decenni del conflitto che si è chiuso nel 2020 con 300mila morti e milioni di sfollati. Altre fonti stimano più di 700 vittime, dato che potrebbe comunque essere sottostimato rispetto a combattimenti che minacciano di sconfinare nella guerra civile e incrinare gli equilibri - già precari - della Regione. L’ascesa delle violenze sta alimentando una crisi umanitaria di portata sempre maggiore, complicata dall’isolamento semi-completo del Paese e la difficoltà di consegna degli aiuti che pure iniziano a confluire nello scalo portuale di Port Sudan.

Onu: oltre 120mila persone in fuga dal Sudan

In un aggiornamento fermo al 4 maggio, l’Alto commissariato Onu per i rifugiati stima un totale di 150.761 persone in fuga fra richiedenti asilo, rifugiati e migranti di ritorno nel Paese che avevano abbandonato in favore del Suda. La pressione maggiore si sta esercitando sull’Egitto, destinazione di quasi 70mila fra richiedenti asilo e rifugiati in transito verso nord. Oltre 26mila migranti sono defluiti in Ciad, Paese che già ospita 400mila rifugiati sudanesi e confina con il Darfur, mentre più di 43mila hanno varcato la frontiera meridionale con il Sud Sudan: una quota che si divide fra 2.756 nuovi arrivi e un totale di 40.295 sud sudanesi rimpatriati.

Dopo i flop delle varie tregue dichiarate finora, con rimpallo di accuse di violazione fra esercito e paramilitari, le speranze di un cessate il fuoco più rigoroso sono appeso ai «colloqui» iniziati il 6 maggio a Jeddah, in Arabia Saudita, con la mediazione dei padroni di casa e degli Stati Uniti. La posta in palio non sembra essere la fine delle ostilità, vincolata da entrambi le parti alla resa degli avversari, ma una tregua per favorire l’afflusso dei soccorsi umanitari.

Il timore è il conflitto pregiudichi - ulteriormente - la stabilità della regione, con impatti sul Corno d’Africa e un Sahel già sotto scacco di una delle insorgenze terroristiche più sanguinose su scala africana e globale. Il primo effetto-domino rimane «quello di una crisi umanitaria, con oltre 100mila rifugiati già in fuga dal Sudan» spiega Emanuela Del Re, rappresentante speciale della Ue nel Sahel. Può andare peggio a chi resta. Nel Sudan, a fine gennaio, l’Onu stimava circa 3,8 milioni di sfollati interni. Il bilancio aggiornato non è ancora noto.