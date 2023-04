Sudan: prima evacuazione Usa, colonna bus con 300 americani

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un convoglio di bus con circa 300 americani ha lasciato venerdì sera la capitale del Sudan devastata dalla guerra, iniziando un viaggio di 850 km verso il Mar Rosso, in quello che è il primo sforzo organizzato degli Usa per evacuare i propri cittadini dal paese. Lo scrive il New York Times. Il convoglio, che ha seguito un percorso di evacuazione utilizzato dall'Onu e da molte altre nazioni sin da domenica, è stato seguito da droni americani armati che volteggiavano in cerca di minacce. Il Sudan ospita circa 16.000 cittadini Usa, molti dei quali con doppia nazionalità.

Intanto, un numero crescente di persone afferma di essere bloccato in Sudan perché i dipendenti delle ambasciate occidentale sono fuggiti dal paese in preda al conflitto senza restituire i passaporti che erano stati consegnati per le domande di visto. I diplomatici di almeno tre rappresentanze occidentali non sono stati in grado di restituire i documenti di viaggio a cittadini sudanesi, secondo testimonianze raccolte dalla Cnn. La maggior parte delle ambasciate occidentali in Sudan sono state evacuate una settimana dopo l'inizio dei combattimenti, lasciando molti richiedenti il ​​visto sudanesi senza documenti di viaggio e in un limbo legale.

