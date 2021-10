Sudan, continuano le proteste dopo il colpo di Stato: almeno 10 morti

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Sono continuate nella notte le proteste in Sudan contro il colpo di Stato militare. La Bbc riporta notizie secondo cui sarebbero almeno 10 le persone rimaste uccise e decine quelle ferite, molte a causa dell’intervento di forze militari che hanno aperto il fuoco contro i manifestanti.

Attesa per la riunione Onu

Sky News cita un funzionario del ministero della Salute che parla di almeno 140 feriti. Nelle prossime ore è prevista una riunione d’emergenza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite dopo che ieri il generale sudanese Abdel Fattah al-Burhan ha annunciato lo scioglimento del Consiglio sovrano e dichiarato lo stato d’emergenza nel Paese passate poche ore dalla notizia dell’arresto del premier Abdalla Hamdok e di altri dirigenti civili delle autorità della transizione.

Appello Usa: ripristinare governo di transizione

Sul fronte internazionale gli Stati Uniti chiedono «il ripristino immediato» e «senza precondizioni» del governo di transizione in Sudan dopo gli annunci arrivati ieri dal generale Abdel Fattah al-Burhan e le proteste contro il colpo di stato militare.

Colpo di stato in Sudan, un manifestante: "I militari hanno tradito, dobbiamo scendere tutti in piazza"

«Gli Stati Uniti rifiutano lo scioglimento del governo di transizione in Sudan da parte delle forze di sicurezza e ne chiedono l’immediato ripristino senza precondizioni”, ha twittato il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, dopo che gli Stati Uniti hanno annunciato la sospensione degli aiuti per 700 milioni di dollari.

Amnesty: militari rilascino subito premier e civili

«Chiediamo ai militari che hanno assunto il potere dopo un colpo di stato” in Sudan “di rilasciare immediatamente il primo ministro Abdalla Hamdok e gli altri civili che facevano parte del deposto governo». Lo ha scritto su Twitter Amnesty International, sottolineando sul sito web di aver presentato la richiesta anche per «gli altri civili che facevano parte del deposto governo. L’organizzazione per i diritti umani si è detta estremamente preoccupata per l’imposizione dello stato d’emergenza, la chiusura di internet e la prima repressione delle proteste».