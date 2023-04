Sudan, Tajani: lavoriamo per tregua, ma non molto ottimista a breve

Ascolta la versione audio dell'articolo

In Sudan “purtroppo la situazione è molto complicata, c’è di fatto una guerra civile in corso, noi fortunatamente siamo riusciti a far rientrare in Italia tutti i nostri concittadini che lo chiedevano, rimane ancora qualche missionario e qualche volontario delle ong, ma su loro richiesta sono rimasti in Sudan”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando a Radio24.



Situazione nel Paese “non facile”

In Sudan, ha proseguito il titolare della Farnesina, “noi abbiamo lavorato e continuiamo a lavorare perché ci possano essere dei cessate il fuoco, perché si possa arrivare a una tregua fra le parti, i colloqui che ho avuto con i due leader hanno permesso comunque di tenere fuori da qualsiasi attacco i convogli italiani e questo è già un risultato importante, ma non dobbiamo accontentarci perché in quell’area geografica dell’Africa bisogna far sì che le tensioni calino”.

E ancora: “noi comunque continueremo a lavorare, l’ambasciata è fisicamente chiusa a Khartoum ma terremo il nostro ambasciatore appena pronto a rientrare in Africa ad Addis Abeba presso la sede della nostra ambasciata in Etiopia, in modo da poter essere presente e continuare in qualche modo a garantire che l’Italia possa essere protagonista anche di una fase di pace in quel Paese. Purtroppo la situazione non è facile, non sono molto ottimista a breve”.

Wagner presenza militare con obiettivi politici

“Wagner è presente in molti Paesi africani, svolge non solo un ruolo militare ma ha anche un ruolo politico, cioè quello di creare, secondo me, dei punti di tensione, dei contrasti, delle contraddizioni che portano poi a mettere in difficoltà l’Occidente che è impegnato in un’azione a sostegno dell’indipendenza dell’Ucraina”, ha chiarito Tajani. Il ministro degli Esteri ha quindi concluso: “Questa è l’azione che sta svolgendo Wagner: una presenza militare che ha obiettivi politici. Quindi anche in Sudan i russi cercano di creare confusione”.

Inviato Onu, nessuna delle due parti pronta a negoziare seriamente

A conferma della situazione estremamente confusa e pericolosa che si è venuta a creare in Sudan l’inviato speciale delle Nazioni Unite per il Sudan, Volker Perthes, ha spiegato che al momento non vi sono segnali che indichino che le forze militari che si combattono nell’area sudanese siano disposte a negoziare tra loro. Intervenendo da Port Sudan ad una riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza dell’Onu Perthes ha osservato che le due parti in conflitto appaiono convinte di potersi “assicurare una vittoria militare sull’altra” e nessuna delle due sembra “pronta a negoziare seriamente”. L’inviato ha detto di essere in contatto regolare con i generali che si battono per il controllo del paese ed ha spiegato che il cessate il fuoco di 72 ore entrato in vigore martedì è stato rispettato in “parti” del paese, mentre gli scontri si sono intensificati in altre. I combattimenti sono “in gran parte continuati o in alcuni casi si sono intensificati” intorno all’aeroporto internazionale di Khartoum, la residenza ufficiale del presidente, i siti militari e altri luoghi strategici, ha affermato. Sono continuati anche attacchi aerei e pesanti bombardamenti, specialmente nelle città di Khartoum Bahri e Omdurman.