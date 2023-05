Sudan: violata subito la tregua, ancora scontri a Khartoum

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

È flop per l’ennesima «tregua» concordata in Sudan, con scontri e raid aerei registrati a Khartoum a ridosso dell’ultima intesa siglata. A poche ore dal cessate il fuoco stabilito nella sera del 22 maggio, nei quartieri meridionali della capitale sudanese sono proseguiti nella notte le violenze fra l’esercito regolare e le Forze paramilitari di supporto rapido (Rsf), scoppiate lo scorso 15 aprile come regolamento di conti fra il capo dell’esercito al-Burhan e il leader del gruppo paramilitare Mohamed Hamdane Dagalo, detto «Hemetti». Il cessate il fuoco dovrebbe durare una settimana e consentire il transito di civili e l’arrivo degli aiuti umanitari, alleviando l’emergenza di un conflitto costato un migliaio di vittime e un milione di sfollati nel terzo Paese più esteso dell’Africa.

Oltre 255mila persone in fuga, quasi la metà in Egitto

Lo scenario si ripete dall’inizio delle ostilità, con accordi di tregua che vengono annunciati e violati a distanze di poche ore (o minuti). Il conflitto fra esercito e paramilitari si propaga intanto nel resto del Paese, aumentando la pressione migratoria verso i paesi confinanti. Secondo dati Onu aggiornati al 21 maggio 2023, si contano attualmente oltre 255mila persone in fuga fra rifugiati, richiedenti asilo e rimpatriati. Una quota di oltre 113mila persone è fluita nel solo Egitto, mentre il Sud Sudan registra oltre 64mila cittadini rimpatriati.