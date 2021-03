Suez, dragato il Canale si tenta di rimorchiare la portacontainer Ever Giver

2' di lettura

Dopo quattro giorni di stallo sono cominciate le operazioni, che si annunciano complesse, per liberare il Canale dal portacontainer Ever Given. L'Authority del Canale di Suez ha annunciato la fine delle operazioni di dragaggio (scavo del fondale) e l'inizio delle manovre di rimorchio del portacontainer che da martedì blocca l'importante collegamento marittimo tra Asia ed Europa. Si tratta tuttavia di una procedura complessa che prevede vari tentativi, che potrebbero anche andare a vuoto.

«Il capo dell'autorità, l'ammiraglio Osama Rabie, ha annunciato l'inizio delle manovre di traino della nave arenata attraverso nove giganteschi rimorchiatori in testa ai quali ci sono il Baraka 1 e l ’Ezzat Adel», riferisce un post pubblicato la notte scorsa sulla pagina Facebook dell'Authority.

Loading...

Questo, viene aggiunto, «dopo la fine delle operazioni di dragaggio attorno alla prua dal nave compiute dalla draga Mashour. L'ammiraglio Rabie ha spiegato che le manovre di traino richiedono la disponibilità di diversi fattori ausiliari, i più importanti dei quali sono la direzione del vento, l'alta marea e quella bassa: un processo tecnico complesso che ha le proprie stime, procedure e molteplici tentativi», aggiunge ancora il testo.

La Ever Given, lunga 400 metri e larga quasi 60, si è incagliata nel canale di Suez nel pieno di una tempesta di sabbia, mettendosi di traverso e ostruendolo completamente, costringendo le compagnie a deviare le proprie navi. Il blocco ha anche creato un ingorgo di oltre 200 navi ferme nel mar Rosso, secondo i dati del giornale Lloyd's List. Si stimano perdite per 9,6 miliardi al giorno. Ieri Yukito Higaki, presidente della compagnia Shoei Kisen Kaisha, ha precisato che «la nave non sta imbarcando acqua” e “una volta disincagliata sarà in grado di navigare».

Gli Stati Uniti, preoccupati per l'impatto del blocco del Canale di Suez sui mercati, hanno offerto assistenza all'Egitto «per riaprire il canale». Si è fatta avanti anche la Turchia, che punta a rilanciare i rapporti con l'Egitto dopo le forti tensioni seguite alla destituzione nel 2013 del presidente egiziano Mohamed Morsi, espressione dei Fratelli Musulmani.