Suez: passata ultima nave in coda, finito ingorgo

1' di lettura

L'ultima delle navi ancora in coda per la chiusura del Canale di Suez, terminata lunedì scorso, ha percorso la via d'acqua. Lo ha rivelato l'Autorità del Canale di Suez, che ha quindi dichiarato ufficialmente finito l'ingorgo.

Oggi 3 aprile sono passate le ultime 61 navi delle 422 che erano rimaste in coda per l'ostruzione, durata una settimana, per l'insabbiamento della portacontainer Ever Given.

Loading...

Non è stato un percorso senza problemi, anche negli ultimi momenti: nel corso della giornata di lunedì 29 marzo, la Ever Given era tornata a bloccare il canale di Suez. La portacontainer, dopo un tentativo di disincagliarla, si era infatti messa nuovamente in diagonale, come avevano riferito i siti che monitorano il traffico marittimo.