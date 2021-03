Suez, si temono settimane di blocco. Container a rischio più del petrolio

3' di lettura

Le difficoltà di approvvigionamento sperimentate dalle imprese rischiano di peggiorare ulteriormente con il blocco del canale di Suez, che non sembra prossimo ad essere risolto. I transiti marittimi in quella che è la via di collegamento più rapida tra l’Asia e l’Europa potrebbero rimanere interrotti a lungo, forse addirittura «per settimane». È quanto temono alcune delle società impegnate – finora con scarsi risultati – nei lavori per disincagliare la gigantesca nave che da martedì 23 marzo ostruisce...