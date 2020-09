Suez: in trattative per cedere asset riciclo rifiuti per 1,1 miliardi Suez è in trattative per vendere i suoi asset del riciclo dei rifiuti in Europa alla società PreZero del gruppo Schwarz per 1,1 miliardi di euro. Lo annuncia una nota

