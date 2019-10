Sugar e plastic tax, sanzioni fino a 10 volte sull’imposta non versata Colpite le bevande analcoliche con limite alcolometrico sotto l'1,2% di Marco Mobili

Fino a 10 volte l’imposta non versata. A tanto potrebbe arrivare la sanzione per omesso o insufficiente pagamento delle nuove tasse green, come la sugar tax e la plastic tax attualmente inserite nella bozza del disegno di legge bilancio.

Dopo le possibili aperture a un ripensamento di alcune tasse ambientali come quelle di martedì scorso annunciate da Antonio Misiani, viceministro all’Economia del Pd, e la necessità «di dover decidere se usare o non usare il sistema fiscale anche per indirizzare i consumi verso quelli più salutistici», come ha sottolineato ieri il sottosegretario al Mef, Maria Cecilia Guerra (Leu), nel cantiere della manovra si lavora ancora alla messa a punto delle due imposte sulle bevande zuccherate e sulla plastica.

Per le due imposte sarebbe stato ideato uno stesso regime sanzionatorio che prevede una multa da 2 a 10 volte l’imposta non versata. Per quanto riguarda la sanzione minima questa non potrà essere inferiore a 500 euro per i mancati pagamenti. In caso di versamenti effettuati in ritardo sia sulle bevande che sui manufatti in plastica sarà dovuto il 30% dell’imposta con una sanzione minima di 250 euro.

Nulla è dovuto al Fisco, invece, se la sugar tax è inferiore ai 30 euro. Limite che diventa di 10 euro per la plastic tax. Per quest’ultima, inoltre, è prevista la riscossione coattiva in caso di cartelle superiori sempre allo stesso limite di 10 euro.

In termini di costi e di adempimenti quella più onerosa tra le due imposte green è senza dubbio la plastic tax. Come già anticipato su queste pagine si tratta di un’imposta di consumo che, se confermata nel disegno di legge di bilancio atteso per fine mese al Senato, si applicherà ai manufatti utilizzati per singolo impiego realizzati con fogli, pellicole o strisce di plastica.