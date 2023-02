Suggestioni campane riparte dall’Algeria

Ascolta la versione audio dell'articolo

Promuovere l’internazionalizzazione, l’import e l’export delle aziende italiane per generare crescita sostenibile, virtuosa e integrata dei Popoli del Mediterraneo, partendo da storia, cultura, tradizione, arte, musica, suggestioni. Lo storytelling diventa così il valore aggiunto per far conoscere i prodotti made in Italy. È in questa direzione che si muove il “Consorzio Suggestioni Campane Promotion”, uno tra i più attivi a livello nazionale: 23 aziende consorziate, più 2 affiliate con circa 350 dipendenti e un fatturato aggregato di 85 milioni di euro.

«La nostra è un’interazione multisettoriale e una visione inclusiva del patrimonio italiano e delle nostre produzioni che ci mette nella condizione di essere vincenti nelle sfide internazionali. Non la delocalizzazione che si traduce in una fuga dell’imprenditore dal proprio paese, ma la possibilità per le nostre aziende di aprire un’altra sede produttiva all’estero», sottolinea Luigi Carfora, presidente del Consorzio che è stato impegnato in una missione in Algeria. «Guerra e pandemia – dice – hanno ridisegnato l’assetto geopolitico mondiale. Tre anni fa eravamo in Cina. Guardiamo anche ai mercati di Stati Uniti, Giappone e a quelli di altri paesi europei, frenati dal conflitto in Ucraina. Ma ora ci sono tutte le condizione per una proficua e costruttiva collaborazione con i Paesi del bacino del Mediterraneo, una grande opportunità di crescita e di rilancio della nostra economia, forse finora sottovalutata».

Ripartire dall’Algeria, in uno dei Paesi africani stabili politicamente, ma anche più disponibili a un’attività di sviluppo integrato con l’Italia, significa guardare a tutto il mercato del Nord Africa, dove ci sono tutte le condizioni favorevoli per un investimento, dal costo dell’energia a quello del lavoro. Diverse aziende di grandi e medie dimensioni italiane sono interessate, anche grazie agli accordi bilaterali tra i due Paesi, a processi di internazionalizzazione e hanno già avviato contatti: dall’automotive, all’agricoltura, al digitale, al settore chimico e farmaceutico, alla pasta, agli integratori alimentari, all’industria veterinaria e cosmetica, alle infrastrutture ferroviarie (treni e linee).

«Attività – ribadisce Carfora – che porteremo in Algeria, dove sia il ministro dell’Energia e delle Miniere, Mohamed Arkab, che il ministro dell’Industria, Ahmed Zeghdar ci hanno accolto con lo spirito di una proficua collaborazione per promuovere un uno sviluppo economico e sociale integrato attraverso l’approccio coerente di crescita sostenibile ». Un percorso favorito anche da personaggi come Enrico Mattei e Piero Angela, che sono riusciti, nel tempo, «a costruire e riconoscere nel popolo algerino la vera amicizia fraterna».Il Consorzio Suggestioni Campane Promotion punta anche sulla lotta alla contraffazione e alla tutela del Made in Italy all’estero affinché lo Stato italiano si faccia carico dell’attività di contrasto a un fenomeno diffusissimo all’estero che sfugge ai controlli e non è non percepito nella sua gravità.