Sugli aerotaxi business da mille miliardi al 2040. Il nodo omologazioni

3' di lettura

Se l’auto volante resta una fascinazione, il taxi elettrico “alato” lo è meno. Da Stellantis a Hyundai e GM passando per Toyota, Daimler, Porsche e la cinese Geely, da qualche anno i gruppi automobilistici stanno investendo negli aerotaxi elettrici per individuare soluzioni comuni green da adottare per entrambi i comparti, come nel caso dell’accordo tra il gruppo francese automobilistico Renault e il colosso europeo dell’aeronautica Airbus per studiare batterie da installare sulle auto e sugli aerei...