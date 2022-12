Sugli extraprofitti è meglio pagare tutti per pagare meno

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Prosegue non senza sorprese la questione della tassazione degli extraprofitti. Alla sentenza del Tar del Lazio del 16 novembre scorso che non aveva segnato punti a favore per i due contendenti (Erario e imprese ricorrenti), limitandosi a confermare quello che tutti sapevano, ovvero che siamo in presenza di un tributo impugnabile – da qui l’inammissibilità dichiarata dal giudice amministrativo – davanti al solo giudice tributario in sede di impugnazione del rifiuto al rimborso (per quanti hanno già pagato) o di contestazione degli accertamenti (per le imprese che hanno ritenuto di non dover pagare), è seguita un’inattesa ordinanza del Consiglio di Stato che il 30 novembre in via cautelare ha sospeso il pagamento del tributo poiché la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 22/2022 – per una questione invero molto specifica priva di valenza generale – avrebbe esorbitato le sue prerogative interpretative, assumendo veste provvedimentale.

Nulla di decisivo – per carità – ma semmai la conferma che si tratta di un tributo nato sotto una cattiva stella, del quale si è già detto della pessima formulazione e dei conseguenti vizi di incostituzionalità.

Loading...

Più incisiva è invece la mossa del legislatore che nella manovra di bilancio ha deciso di introdurre una nuova tipologia di contributo di solidarietà per il 2023, non intervenendo su quello in vigore a dispetto di quanto promesso anche nelle prime bozze di provvedimento. Si è così di fronte a due contributi di solidarietà diversi per paternità – e la mancata modifica sembra quasi a sottolineare tale diversità – e differenti per struttura.

Quello del 2022, in particolare, sembra abbandonato a una deriva “giudiziale” frutto del suo peccato originale, essendosi dimostrata inadatto ad assicurare il gettito stimato (vedi l’abnorme incremento dell’aliquota) e il puntuale adempimento (il riferimento è all’inasprimento ex post di un apparato sanzionatorio inefficiente per come originariamente previsto). Interventi che invece di risolvere appaiono preludere nuovi rilievi in termini di legittimità costituzionale, in uno scenario dove il precedente della Robin Hood Tax sembra incoraggiare le imprese che hanno scelto di rimanere “in vigile attesa”. La stessa misura del tributo sembra inoltre determinare effetti para espropriativi aprendo la strada al possibile sindacato anche dei giudici di Strasburgo, ormai inclini a garantire il contemperamento delle esigenze di gettito con quelle del rispetto dei diritti proprietari dei contribuenti. All’orizzonte vi è dunque un contenzioso tanto ampio negli effetti, quanto incerto negli esiti.

Inutile – o troppo facile – cercare i colpevoli, come il commissario del pasticciaccio di Emilio Gadda occorre moderare «il galoppo della smania» e tirare le «redini allo scalpitare della rabbia». Il cambio di governo suggerisce invece di ipotizzare rimedi che – come ravvisato dallo stesso attuale vice ministro al Mef – consentano di recuperare almeno una parte delle entrate previste.