Sugli extraprofitti prelievo a rischio costituzionalità

Se però si va nel dettaglio a esaminare come si determina la base imponibile (v. Il Sole 24Ore di ieri), emergono alcuni elementi che vanno sottolineati. Il primo è che, al di là del riferimento letterale alla disciplina sostanziale e procedimentale dell’Iva, si tratta piuttosto di un’imposta sul valore aggiunto tipo Irap, in quanto la base imponibile non è costituita dalle operazioni attive Iva, bensì dal saldo tra operazioni attive e operazioni passive, rilevante ai fini del contributo solo in quanto esso manifesti un incremento, nella misura e con le soglie previste dall’art. 37 (un “sovraprofitto” sui generis). In secondo luogo, e soprattutto, emerge che le regole attualmente dettate non sembrano idonee a misurare – o almeno a misurare in tutti i casi – un effettivo incremento di ricchezza tassabile nella logica del contributo. Si pensi al caso in cui l’incremento sia determinato da operazioni “straordinarie” come le cessioni di partecipazioni (la norma ricomprende nel calcolo anche le operazioni esenti Iva), ovvero al caso, frequente nel settore, in cui i costi, anch’essi aumentati data la contingenza economica, siano rappresentati da componenti (es. differenziali negativi realizzati su contratti derivati) qualora siano considerati non soggetti a Iva e quindi non computabili ai fini del contributo. Appare evidente che – in mancanza di correzioni che potrebbero intervenire in sede di conversione – questo meccanismo potrebbe non soddisfare il criterio di misurazione dell’incremento “speculativo” di ricchezza richiesto dalla Corte Costituzionale.

Sembra infine certamente censurabile ex art. 53 Cost. la prevista indeducibilità del contributo ai fini Ires, sulla base di quanto già affermato dalla Corte in materia di Irap e, più recentemente, di Imu (C. Cost. n. 262/2020).

Non sembra dubbio, in conclusione, che al di là dell’opportunità politica e sociale della sua introduzione, la disciplina del “contributo” in questione testimonia la perdurante difficoltà del legislatore di costruire un’imposta che intercetti, nel rispetto dei princìpi costituzionali, i sovraprofitti congiunturali.