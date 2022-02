Sui balneari scontro Gentiloni-Salvini. Ecco cosa chiede l’Ue all’Italia sulle spiagge

3' di lettura

Le parole del commissario europeo Paolo Gentiloni in materia di concessioni balneari aprono un caso. Perché se a stretto giro è Matteo Salvini a replicare con i toni più duri, anche altri esponenti nel centrodestra prendono le distanze. I ministri leghisti Garavaglia e Giorgetti stanno lavorando per approntare al più presto un testo da condividere con l’intero esecutivo, su cui con il ministro Mariastella Gelmini hanno incontrato gli enti locali. E non è escluso che un provvedimento possa essere esaminato oggi, venerdì 11 febbraio, in Consiglio dei ministri.

Gentiloni: riassegnare concessioni con gare

Sul tema delle concessioni balneari la soluzione che la Commissione Ue indica da tempo «è semplice, ovvero riassegnare tramite gare tenendo conto di professionalità e investimenti fatti finora ma senza favorire soggetti rispetto ad altri». Per il commissario Ue «essendo il turismo così importante per un Paese come l’Italia, è molto importante investire e farlo con capacità di sfruttare al massimo quelle che sono le concessioni balneari, quindi queste concessioni vanno riassegnate attraverso meccanismi di gara. Non significa ignorare il lavoro fatto, gli investimenti fatti, le ricadute sociali della riassegnazione, ma contemporaneamente non si può ignorare il fatto che siamo in un regime di competizione e ci possono essere investitori che di questo patrimonio fanno un uso migliore».

Loading...

Salvini: indegna invasione campo, no alla svendita

Non si fa attendere la risposta del leader del Carroccio. «Indegna invasione di campo anti-italiana da parte di un commissario europeo nominato dall’Italia. Letta che dice?» è l’affondo del leader della Lega, Matteo Salvini. « Il Pd che dice ai 30mila imprenditori e ai 300mila lavoratori che rischiano di perdere lavoro e anni di sacrifici? La Lega, i suoi ministri e i suoi parlamentari stanno lavorando per una soluzione che, nel rispetto delle regole, non permetta la svendita delle spiagge italiane».

Tajani: tutelare imprese da interessi extra italiani

«È stato commesso un errore quando è stata formulata la Bolkestein (direttiva sui servizi del mercato interno, ndr), applicarla senza individuare soluzioni che tutelino le imprese sarebbe un grave errore». Così l’europarlamentare e coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, incontrando la stampa a Bruxelles. «Il Consiglio dei ministri domani non affronterà la questione», ha spiegato Tajani mettendo in guardia contro il rischio che «la mafia russa o cinese possa comprare spazi di litorale italiano» in assenza di «gare senza regole precise». «Siamo tutti quanti al lavoro per trovare una soluzione che tuteli le imprese balneari italiane», ha aggiunto Tajani, sottolineando la necessità di «bilanciare il rispetto di una regola la cui validità è stata ribadita da una sentenza», e la tutela di «un mondo imprenditoriale che ha investito tanto e che non può essere travolto da interessi extra italiani».

Anche il senatore azzurro Maurizio Gasparri fa sentire la sua voce critica. «Con tutti i problemi che ha sulle spalle, il commissario europeo Gentiloni trova anche il tempo per affermazioni sbagliate e dannose contro le imprese balneari. Dicendo corbellerie rende difficile anche l’azione di chi cerca soluzioni serie per tutelare imprese italiane che hanno, chi sa perché, nemici come Gentiloni. Si occupi di quel che gli compete e eviti invasioni di campo».