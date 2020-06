Sui bilanci dell’Oil & Gas in arrivo una raffica di svalutazioni

Il petrolio – di cui la pandemia ha fatto accumulare enormi scorte – è tuttora in ribasso di quasi il 40% da inizio anno, anche se intorno a 40 dollari al barile il Brent è più che raddoppiato dai minimi di aprile. Sul gas, il cui prezzo è sceso di recente ai minimi storici in tutto il mondo, incombe la prospettiva di un surplus di Gnl che potrebbe protrarsi per anni.

Una svolta verde anticipata peggiorerebbe ulteriormente lo scenario per gli idrocarburi. Ma rifare i conti è comunque necessario: non tutti gli investimenti pianificati dalle compagnie sono ancora remunerativi e svalutare è un passo obbligato soprattutto per chi aveva peccato di eccessivo ottimismo.

Anche Bp è tra questi, perché fino a ieri prevedeva che il petrolio avrebbe avuto un prezzo medio di 70 dollari al barile fino al 2050. Scendendo a 55 dollari si è allineata a ll'outlook di altre Major, come Total e Shell.

La perdita di valore degli idrocarburi racchiusi nei giacimenti è di per sè un problema per qualsiasi compagnia, anche per quelle che sono state più prudenti nel valutare i futuri investimenti (oppure hanno già effettuato pesanti writedown, come Chevron, che a dicembre aveva svalutato asset per 11 miliardi).

La Sec prevede che si possano iscrivere a bilancio come «riserve» solo i volumi di petrolio e di gas che è possibile estrarre con le attuali tecnologie e ai prezzi attuali. Non si tratta dunque di un patrimonio immutabile. E quest’anno è inevitabilmente destinato a restringersi.