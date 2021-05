Sui BTp torna il sereno dopo settimane nere: quanto vale l’effetto Draghi?

4' di lettura

«Crediamo che l’aumento dell’inflazione nel 2021 sia temporaneo e che nel 2022 tornerà su livelli più bassi». Al termine di una settimana volatile, iniziata con la paura per l’aumento del costo della vita, con i Bitcoin in picchiata e le Borse in caduta, soltanto una persona in Europa aveva il potere di calmare davvero le acque: Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea. Ribadendo che la Bce ritiene temporaneo l’attuale balzo dell’inflazione e che il costo della vita andrà calando...