Sui chip per l’Intelligenza Artificiale spunta l’outsider AMD, che vola in Borsa

Secondo quanto riferito da AMD, il nuovo MI300X si basa su una nuova architettura, che normalmente porta a significativi miglioramenti delle prestazioni. La sua caratteristica più distintiva è che dispone di 192 GB di memoria. Una memoria nota come HBM3, che trasferisce i dati più velocemente: da qui la sua adattabilità a modelli più grandi di Intelligenza Artificiale.

Un chip che rompe gli equilibri

La candidatura di AMD, insomma, è molto importante. E rischia di rompere gli equilibri trovati durante l’ultimo anno. Nel 2023, Meta e Microsoft sono stati i due maggiori acquirenti di GPU Nvidia H100, secondo un recente rapporto pubblicato dalla società di ricerca Omidia. Ora Meta ha fatto sapere che utilizzerà i processori MI300X di AMD per carichi di lavoro destinati all’AI. E contestualmente il cto di Microsoft, Kevin Scott, ha affermato che la società offrirà l’accesso ai chip MI300X attraverso il suo servizio web Azure.

Il quasi monopolio di Nvidia, dunque, è destinato a crollare. E del resto era solo questione di tempo. Ciononostante, la leadership in mano alla società di Jensen Huang non sembra messa in discussione. Perché il mercato dei processori per l’Intelligenza Artificiale è talmente in crescita che non teme l’ingresso di nuovi protagonisti. E Nvidia, dal canto suo, ha già presentato H200.

L’idea di Altman

Da registrare, infine, le indiscrezioni sulla volontà di Sam Altman (ceo di OpenAI) di avviare una start up dedicata ai chip per l’Intelligenza Artificiale. Sarebbe già in corso una raccolta fondi, con finanziatori sauditi molto attivi e interessati. Per ora rimangono rumors. Ma il mercaro dei chip dell’AI fa veramente gola a tutti.

Loading...