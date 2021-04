«Sui contratti corsa al via per tutta la Pa»

4' di lettura

Tra le abitudini praticate dal ministro per la Pa Renato Brunetta non c’è la mediazione. Nei primi due mesi del suo secondo giro alla Funzione pubblica ha messo in agenda il ridisegno della Pa per adeguarla al compito titanico di attuare il Recovery Plan, la riforma dei concorsi per misurare in settimane e non in anni la durata delle selezioni e il rinnovo in una manciata di mesi dei contratti nazionali di lavoro. L’obiettivo è «sfidante», come dice il linguaggio convenzionale dei manuali di management. L’esito non è certo. Ed è affidato a un dirigente che della mediazione ha fatto un mestiere. Antonio Naddeo conosce la macchina della Pa come pochi. Dal giugno 2019 è presidente dell’Aran (di cui è stato commissario fra 2009 e 2011), e ha in tasca un ricco curriculum maturato soprattutto alla Funzione pubblica dove è stato capo dipartimento dal 2006 al 2014, prima di traslocare con lo stesso ruolo agli Affari regionali.

Presidente Naddeo, per portare gli aumenti in busta paga entro l’anno bisogna chiudere l’accordo prima dell’estate, tagliando drasticamente i tempi abituali. È davvero possibile?

Una prima accelerazione decisa c’è già stata. Il 10 marzo è stato firmato a Palazzo Chigi il Patto per l’innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale, e il primo obiettivo indicato era quello di iniziare la trattativa entro la fine di aprile. Il negoziato per il contratto dei 225mila dipendenti delle «Funzioni centrali», cioè ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici, partirà giovedì prossimo, perché in poche settimane abbiamo firmato l’accordo quadro sui comparti e sono stati completati la cosiddetta «direttiva madre» e l’atto di indirizzo, che spesso in passato ha avuto percorsi complicati. Una seconda novità è data dal fatto che per la prima volta il contratto delle Funzioni centrali sarà negoziato in parallelo con quello degli altri comparti. A partire dalla sanità, che interessa 600mila persone in prima linea nella lotta alla pandemia. So che il comitato di settore delle Regioni sta lavorando all’atto di indirizzo, e lo stesso invito è arrivato a Funzioni locali e scuola.

Ma ci sono le condizioni per chiudere in tre mesi?

Le risorse a disposizione sono importanti, e un aumento medio da 107 euro al mese offre un terreno solido alla trattativa. Il passaggio dagli auspici ai fatti dipende ovviamente dalla volontà delle due parti al tavolo.