«Sui crediti deteriorati la Bce ha evitato lo scenario peggiore per le banche» Elizabeth McCaul, membro del consiglio di sorveglianza del MVU (Bce/Ssm) e responsabile dello Srep, resta fiduciosa: il 2021 è l’anno del ritorno alla crescita di Isabella Bufacchi

(Bloomberg)

«Non posso immaginare cosa sarebbe successo in questa crisi pandemica se l’Europa non avesse avuto il Meccanismo di vigilanza unico (MVU). Ma ora è essenziale concludere il percorso dell’Unione bancaria e introdurre la garanzia unica sui depositi. E senza indugio le banche devono identificare e gestire gli Npl per continuare a fare credito». Elizabeth McCaul, membro del consiglio di sorveglianza del MVU (Bce/Ssm) e responsabile dello Srep, resta fiduciosa: il 2021 è l’anno del ritorno alla crescita...