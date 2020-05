Sui dati una partita senza frontiere L'arrivo da maggio 2018 del regolamento europeo Gdpr ha portato regole stringenti e sanzioni più severe. L'attività degli studi è cambiata con consulenze più capillari e maggiore contenzioso di Antonello Cherchi

3' di lettura

Se occorreva una riprova che il tema della privacy sta prendendo sempre più piede, l’emergenza da coronavirus non ha mancato di offrirla. E non c’è solo l’ app di tracciamento dei contagiati, ma pure la gestione dei dati di studenti e insegnanti alle prese con le lezioni online, dei lavoratori che ritornano in azienda, dei pazienti ricoverati o in quarantena. Gli studi legali non avevano certo bisogno di tale drammatica circostanza per rendersi conto dell’importanza, anche come business, della protezione della riservatezza. Il numero degli avvocati che si occupano di privacy è, infatti, cresciuto negli ultimi anni.

Uno spartiacque l’ha rappresentato l’arrivo sulla scena europea del Gdpr (General data protection regulation), il regolamento Ue 679/2016 sulla tutela dei dati, che ha debuttato il 25 maggio 2018. Molto è cambiato in questi due anni in tema di trattamento delle informazioni personali.

«Siamo diventati consulenti a 360 gradi», sintetizza Rocco Panetta, titolare dello studio romano Panetta e associati. Una valutazione espressa da un osservatorio particolare: Panetta, infatti, è stato dal 2000 al 2008 dirigente nell’ufficio del Garante della privacy. Per la precisione, assistente di Stefano Rodotà, all’epoca presidente dell’Authority. La privacy stava allora facendosi largo nella cultura italiana. «Segretario generale dell’Autorità - aggiunge Panetta - era Giovanni Buttarelli. Nel 2008 ho deciso di mettermi in proprio. “Non hai mercato”, mi è stato risposto da un grande studio legale a cui avevo bussato. Ho iniziato da solo, poi sono arrivati gli associati. Ho sempre privilegiato una dimensione internazionale: su 100 clienti, 80 sono multinazionali, di cui almeno 55 con sede centrale all’estero. Lo studio fa parte di una rete con desk nella Silicon Valley, a Tel Aviv e a Dublino. E sono uno dei due avvocati europei nel board di Iapp ( International association of privacy professionals)».

La proiezione internazionale non può che far parte pure di Dla Piper, law firm multinazionale. E anche la materia della privacy non può non risentirne, sia per la natura europea del Gdpr sia per la sempre più frequente transnazionalità dei dati o della loro gestione. «Delle 28 persone che lavorano nel dipartimento di proprietà intellettuale e tecnologie - spiega l’avvocato Giulio Coraggio, che lo coordina - 12 seguono le problematiche della tutela dei dati e connessi, come l’intelligenza artificiale o la blockchain. Con il Gdpr l’attività di consulenza non solo è cambiata ma è anche aumentata, conseguenza di un diverso atteggiamento delle aziende nei confronti della privacy. Pure il contenzioso è cresciuto. Per dare un’indicazione, dovremo chiudere il fatturato 2020 del dipartimento a 2,9-3 milioni di euro e più del 50% proviene dall’attività relativa alla protezione dei dati». Attività che non contempla le prestazioni come Dpo (Data protection officer), la nuova figura introdotta dal Gdpr: «Non c’è un nostro impegno diretto - spiega Coraggio - perché pensiamo possa ingenerare un conflitto di interessi con la consulenza e il contenzioso».