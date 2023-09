Darmanin: «La Francia non accoglierà i migranti da Lampedusa». La Lega: «Chiacchiere, ora fatti»

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

La gestione dei flussi migratori, a partire dalla situazione dell’hotspot di Lampedusa, è al centro della riunione, in queste ore, del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, convocato permanentemente dal 28 agosto sul tema della gestione dei migranti. Il dossier sarà anche al centro della riunione del Consiglio dei ministri, che si svolgerà al termine della riunione del Comitato.

Domenica 17 settembre Giorgia Meloni ha portato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen a Lampedusa, emblema delle difficoltà italiane a gestire l’ondata di sbarchi. «L’Italia può contare sull’Ue», ha promesso von der Leyen, prospettando una «risposta coordinata» alla sfida migratoria, declinata per ora in un piano in 10 punti, fra cui ci sono rimpatri più veloci, corridoi umanitari per l’immigrazione legale, e soprattutto la valutazione di nuove missioni navali.

Loading...

Berlino: sì a sorveglianza aerea e navale

Il giorno dopo la visita a Lampedusa, la ministra dell’Interno tedesca Nancy Faeser ha detto di appoggiare la proposta della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, di espandere la sorveglianza area e navale dei confini esterni dell’Ue. «Non possiamo fare altro, altrimenti non avremo in pugno la situazione migratoria, ha detto la ministra parlando domenica nel tardo pomeriggio sul primo canale pubblico Ard e rispondendo alla domanda se anche lei vorrebbe una simile espansione della sorveglianza, che è uno dei dieci punti del Piano d’azione Ue presentato.

In generale, il ministero dell’Interno tedesco valuta «positivamente» il piano d’azione Ue in dieci punti presentato nelle ultime ore dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in occasione della sua visita a Lampedusa. «Valutiamo positivamente che la Commissione abbia posto sul tavolo proposte che ora devono essere concretizzate», ha detto a Berlino un portavoce del dicastero, Mehmet Ata, durante la conferenza stampa governativa del lunedì. «Al momento non posso esprimermi in maniera più dettagliata sulle proposte», si è limitato ad aggiungere.

Darmanin: la Francia non accoglierà migranti da Lampedusa

Un messaggio diverso, poco incline a una collaborazione nella gestione dei flussi migratori, è giunto invece da parigi. La Francia non accoglierà parte dei migranti arrivati recentemente a Lampedusa. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Gérald Darmanin, intervistato da radio Europe 1 prima della sua visita a Roma. «No, la Francia non si appresta a farlo, la Francia vuole aiutare l’Italia a controllare la sue frontiere per impedire alla gente di venire», ha detto rispondendo a una domanda in merito. «Sarebbe un errore di giudizio considerare che i migranti, siccome arrivano in Europa, devono essere subito ripartiti in tutta Europa e in Francia, che fa ampiamente la sua parte». A stretto giro la replica della Lega. «Basta chiacchiere, gli italiani si aspettano e si meritano dalla Francia e dall’Europa dei fatti concreti!». Così una nota del partito dopo le parole del ministro dell’Interno francese.