Sui Monti Nebrodi a Troina si viene accecati dalla luce della notte

Sui Monti Nebrodi, in Sicilia, la presenza umana è ridotta, la natura è preponderante. Persino i grifoni qui hanno ritrovato il proprio habitat naturale. Non bisogna di certo essere volatili per ammirare le perseidi, questo sciame meteorico agostano che la Terra attraversa lungo la propria orbita intorno al Sole. In particolare, Troina rappresenta un luogo davvero bello per osservare la volta celeste perché si trova a 1.100 metri di altitudine, e può vantare il lago di Ancipa e la contrada Sambuchello, come punti di osservazione sensazionali

