Sui rave party andiamo pure avanti con le regole (ma con giudizio)

Il motto dell’Unione «unita nella diversità», di recente tornato di moda nel nostro Paese, non significa quindi che uno Stato membro, invocando un suo specifico, contingente, interesse nazionale, possa legiferare in contrasto con le libertà della Carta e con il principio dello Stato di diritto dell’Unione.

In particolare, mette conto ricordare che dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona (2009), la finalità regina dell’Unione non è più il libero mercato bensì quella di assicurare a tutti i suoi cittadini, in cooperazione con le competenti autorità nazionali, «uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne (...) la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest’ultima» (art. 3, Tue).

L’Italia è anzitutto considerata, tra i cittadini degli altri Stati membri dell’Unione, il Bel Paese dell’arte, della musica (anche se non proprio di ogni tipo di musica) e della cultura, quello delle vacanze e dello svago, nonché la culla del diritto. A questo riguardo, le misure prese dal legislatore italiano nella lotta contro gravissimi fenomeni criminali come la corruzione, la mafia, la droga e altri ancora sono oggi considerate, dai nostri partner, delle discipline pur sempre esemplari.

Prendendo allora a prestito una felice espressione che Manzoni mise sulla bocca del Gran cancelliere spagnolo di Milano, preoccupato per l’ordine pubblico in una città le cui strade erano state pericolosamente “invase” da cittadini esasperati per il caro-grano (come oggi lo sarebbero per le bollette dell’energia ma molto meno, e direi giustamente, contro i rave party), potremmo ritenere che il nostro legislatore può certo procedere «adelante» nel disciplinare, in termini amministrativi e/o penali, questo fenomeno, ma avanzando pur sempre «con juicio», e cioè tenendo conto anche del prevalente diritto dell’Unione.

(*) Già giudice al Tribunale dell’Unione europea