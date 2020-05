Sui social le tre ondate pro e contro Silvia Aisha Romano Netta la polarizzazione delle conversazioni sulla cooperante italiana liberata dopo 18 mesi di progionia. Muro contro gli haters di Marco lo Conte

Nella foto Ansa, Silvia Romano appena giunta allàaeroporto di Ciampino, insieme ai familiari, al premier Conte al ministro degli Esteri Di Maio

Gioia, dietrologie, lacrime, faziosità, aggressività verbale. Sui social si è visto di tutto nelle 48 ore successive all'annuncio della liberazione di Silvia Romano. Dal tweet del premier Conte in poi la rete si è scatenata con picchi di commozione per il ritorno a casa della ragazza milanese, alternati alle supposizioni sul riscatto pagato ai suoi sequestratori e alle polemiche sulla sua conversione all'Islam. I social si confermano con questo dibattito un vero e proprio territorio di scontro e di polarizzazione delle posizioni, in perfetto stile Orazi/Curiazi digital.

Milioni le conversazioni sui social media nei due giorni successivi l'annuncio della fine del sequestro di Silvia Romano, con punte di citazioni al momento dell'annuncio del premier e successivamente al suo arrivo a Ciampino.

Prima con l'arrivo a Ciampino, poi nella serata di domenica le interazioni sulla giovane cooperante italiana si sono nuovamente impennate quando i talk show serali hanno innescato la polemica sulla sua conversione. #Aisha è diventato trend topic insieme a #convertita, scatenando una disfida social molto netta tra chi difendeva la scelta religiosa di Romano e chi invece l'accusava di essere passata dalla parte del “nemico”. Da segnalare la concomitante impennata dell'hashtag #SindromediStoccolma, a indicare la sottomissione psicologica della sequestrata ai suoi sequestratori.

La vicenda sui social ha vissuto in sostanza tre ondate: la prima in cui ha prevalso il momento della gioia per la liberazione della ragazza; una seconda ondata di commenti social è stata caratterizzata dai commenti social in cui si sono sottolineati i punti oscuri della vicenda: l'ammontare del riscatto, al ruolo di intelligence di paesi come la Turchia, fino a discutere della conversione e della scelta del nome musulmano, Aisha, sposa prediletta di Maometto, cui è andata in moglie quando aveva sei anni. Successivamente, nella terza ondata ha prevalso un muro a difesa della giovane milanese, contro chi criticava, in particolare, la sua decisione di convertirsi all'Islam e a cambiare nome.



Entrando nell'analisi dei dati di traffico, Datamediahub rileva come su Facebook si siano registrati in poco meno di 48 ore circa 19mila post su pagine e gruppi della piattaforme, per complessivi 6 milioni di interazioni. Analogo il discorso su Instagram dove le interazioni sono state 2,3 milioni. “A livello qualitativo - sottolinea Pier Luca Santoro, project manager d Datamediahub -, pur prevalendo la forte polarizzazione delle posizioni sulla vicenda, appare evidente la prevalenza di un sentiment positivo per la liberazione di Silvia Romano, anche se inficiato dalla rabbia nei confronti degli haters”.