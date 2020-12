Sui supercommissari Renzi mette il veto Verso un decreto ad hoc La bozza di norma sulla governance del Recovery Plan illustrata con tanto di slide dal premier Conte ha scatenato la furia della ministra renziana Bellanova di M.Per.

Si chiama «Accelerazione delle procedure autorizzatorie e responsabili di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza» la bozza di norma sulla governance del Recovery Plan illustrata con tanto di slide dal premier Giuseppe Conte al Consiglio dei ministri di ieri. Due articoli che istituiscono nell’ambito del Ciae il comitato esecutivo del Recovery Plan, formato dal presidente del Consiglio e dai ministri dem Roberto Gualtieri (Economia) e M5S Stefano Patuanelli (Sviluppo economico) e che assegnano poteri sostitutivi e ampia capacità di operare in deroga ai sei supermanager a capo di ognuna delle sei missioni del piano, assunti senza concorso e coadiuvati da una squadra di tecnici: si prevede infatti che gli atti e i provvedimenti della struttura di missione «non sono soggetti al controllo preventivo della Corte dei conti». Gli unici paletti da rispettare sono il Codice penale e le norme antimafia.

Un disegno che ha scatenato la furia della ministra renziana Teresa Bellanova. La capodelegazione di Iv ha ripetuto in Cdm quel che aveva anticipato Matteo Renzi nell’intervista a Repubblica: se si farà la «forzatura» di inserire la norma nella legge di bilancio con un emendamento Italia Viva «non la voterà». Per una questione di metodo («è arrivata alle 2 di notte, senza dare possibilità di analizzarla e condividerla») e di merito. «Non risulta che la Costituzione assegni al premier il potere di esautorare ministri, ministeri e regioni», ha incalzato Bellanova, rilevando profili di incostituzionalità «sia rispetto ai poteri di ordinanza affidati ai sei manager sia rispetto ad alcuni automatismi».

Se ne riparlerà già oggi, anche se una prima vittoria i renziani la ottengono: l’istituzione dalla struttura non dovrebbe più essere blindata nella manovra, ma passare attraverso un decreto legge ad hoc il cui testo è arrivato già ieri sera in pre-consiglio e che dovrebbe ridimensionare i poteri dei supercommissari. Chi è vicino al dossier nega che possano arrivare correzioni sostanziali, ma alcuni passaggi destano perplessità non solo in Italia Viva. I poteri, appunto, ma anche il ricorso massivo a Dpcm e ordinanze, in spregio al Parlamento. I Dpcm serviranno per nominare i responsabili di missione, scelti «anche nell’ambito di società a partecipazione pubblica» tra persone «dotate di comprovata capacità manageriale, di elevata professionalità e qualificata pluriennale esperienza». La Conferenza dei responsabili di missione, dove saranno nominati sempre con Dpcm un coordinatore e un direttore amministrativo, «definisce e coordina le attività della struttura per gli aspetti comuni a tutte le missioni».

Alla struttura è attribuito un contingente di personale che può arrivare da qualunque mondo (anche dalla dirigenza Pa) il cui trattamento economico accessorio può essere attribuito dal direttore amministrativo in deroga alla disciplina vigente. I capimissione, inoltre, potranno emanare ordinanze affinché progetti e opere siano attuati nel rispetto del cronoprogramma. «Una struttura parallela - è l’attacco dei critici - a cui potranno afferire i migliori della Pa. Invece di innovarla, la si depaupera». Ovvia, invece, la difesa: «Dobbiamo far marciare i progetti, non possiamo permetterci di perdere questa sfida». E non basta a placare gli animi l’istituzione di un nuovo « Comitato di responsabilità sociale», con i rappresentanti delle categorie produttive e sociali, del sistema dell’università e della ricerca e della società civile.