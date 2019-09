Totoministri, sui vicepremier decide Conte. Mercoledì da Mattarella con la squadra

Ma che la partita sia questa è confermato dal ragionamento su Zingaretti. «La sensazione è che stia facendo di tutto per trovare qualcosa che lo legittimi» è la lettura. «Prima il no al Movimento, caduto, poi quello a Conte, rimangiato. Ora si è buttato su Di Maio: deve portare un bottino in direzione per non perdere la faccia?». Tesi che dal Pd respingono con forza: il tema, ribadiscono dal Nazareno, è la connotazione politica di Conte, che non è terzo, ma espressione del M5S.

Da Palazzo Chigi non filtra alcun commento sulla giornata. Né sullo scoglio della lista dei ministri, a cui i Cinque Stelle chiedono di applicare il loro Codice etico e il “no” a condannati e a indagati per fatti gravi. L’intenzione di Conte è puntare su nomi di alta levatura, a cominciare dalle caselle “vigilate” dal Colle: Esteri, Economia, Difesa e Interno. Ed è proprio uno di questi due ultimi dicasteri quello che Di Maio rivendicherebbe per sé in caso di alt al vicepremierato.