Suicidio assistito, il centrodestra blocca il testo base alla Camera. Ecco cosa prevede

L’ostruzionismo del centrodestra ha bloccato il deposito del testo base della legge sul suicidio assistito che le commissioni Giustizia e Affari sociali della Camera, avevano deciso fosse presentato oggi. Il testo base predisposto dai relatori Alfredo Bazoli (Pd) e Nicola Provenza (M5S), riprende i criteri della sentenza della Corte costituzionale sulla vicenda del Dj Fabo e di Marco Cappato, del 22 novembre 2019, che prevede la non punibilità se ricorrono alcuni requisiti. La seduta è stata aggiornata alla prossima settimana.

Il quesito referendario

Sull’eutanasia è stato depositato il 20 aprile, promosso dall'associazione Luca Coscioni, il quesito referendario per la legalizzazione dell'eutanasia. Il quesito chiede la parziale abrogazione dell'articolo 579 del codice penale (”omicidio del consenziente”) e prevede che siano invece mantenute le aggravanti nel caso in cui siano coinvolte persone fragili.



La Consulta aveva sollecitato il Parlamento a legiferare

La Consulta aveva sollecitato il Parlamento a legiferare già nell'ottobre 2018, ma la maggioranza giallo-verde non aveva trovato la quadra su un tema così delicato. Il 22 novembre 2019 la Corte ha emesso una sentenza che formalizzava i requisiti di non punibilità. Nella seduta odierna Bazoli e Provenza avrebbero dovuto presentare il testo base, ma il centrodestra ha contestato che i relatori fossero di Pd e di M5s, cioè della vecchia maggioranza giallorossa che aveva iniziato a lavorare al testo. «Mi spiace per l'ostruzionismo del centrodestra - dice Bazoli all’Ansa - perché quello che presentavamo era appunto il testo base, un testo su cui confrontarci insieme e non certo un testo da votare».

Cosa si intende per morte colontaria medicalmente assistita

«Si intende per morte volontaria medicalmente assistita - afferma l'articolo 2 del testo base elaborato da Bazoli e Provenza - il decesso cagionato da un atto autonomo con il quale, in esito al percorso disciplinato dalle norme della presente legge, si pone fine alla propria vita in modo volontario, dignitoso e consapevole, con il supporto e la supervisione del Servizio Sanitario Nazionale».

Le condizioni per l’accesso al suicidio assistito

Il testo riprende le condizioni indicate dalla Corte per accedere al suicidio assistito. Il primo requisito è essere «persona maggiore di età, capace di prendere decisioni libere e consapevoli ed affetta da sofferenze fisiche o psicologiche ritenute intollerabili». La persona «deve altresì trovarsi nelle seguenti condizioni: 1. essere affetta da una patologia irreversibile o a prognosi infausta oppure portatrice di una condizione clinica irreversibile; 2. essere tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale; 3. essere assistita dalla rete di cure palliative o abbia espressamente rifiutato tale percorso assistenziale».