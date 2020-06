Suite (con Spa) a Roma, cinque indirizzi per un percorso di benessere Sono già tornati operativi o stanno per riaprire i battenti gli hotel iconici che offrono trattamenti beauty made in Italy di Annalisa Betti

(AdobeStock)

Ora che possiamo nuovamente (e finalmente) programmare spostamenti e viaggi, è il momento perfetto per concederci un weekend e riscoprire le bellezze di cui il nostro Paese è ricco, ad esempio a Roma, dove stanno riaprendo le strutture alberghiere di lusso. «Abbiamo riaperto l'ultimo weekend di maggio, in modo soft, per poche persone - dice Valerio Taddei, direttore di Palazzo Dama -. E il giorno prima abbiamo fatto un trattamento di pulizia shock, anche se non è obbligatorio, per accogliere i nostri ospiti nel migliore dei modi», ha precisato il direttore. Palazzo Dama (www.palazzodama.com) ha un giardino con piscina e poche stanze, spaziose come suite, con bagni ampi arricchiti da tante fragranze firmate Acqua di Parma, eccellenza della profumeria italiana.

Un dettaglio del bagno a Palazzo Dama

Nella stanza da bagno campeggia anche un profumatore che diffonde una fragranza fresca e rilassante.



Riaperto da fine maggio anche D.O.M. (www.domhotelroma.com), centralissimo eppure defilato, di un lusso pacato. Anche qui, la bellezza è affidata alle formule Acqua di Parma.



Un dettaglio del bagno al D.O.M.

Ha scelto una linea totalmente personalizzata, green e clean, Parisii Luxury Relais (www.parisii.it), struttura esclusiva a un passo da Piazza del Tritone. Ognuna delle cinque camere è caratterizzata da un colore pastello e da una stanza da bagno ideale per chi ama i social: molto “instagrammabile”, con formule beauty create apposta per il Parisii, sensoriali e delicate.



Uno scorcio del bagno della Rose Suite del Parisii

Sta per riaprire i battenti anche il Rome Cavalieri (https://romecavalieri.com ), decentrato e immerso nel verde, che ha anche il Grand SPA Club con zona SPA e area fitness, e in cui le amenities sono made in Italy griffate Salvatore Ferragamo Parfums, profumate e dalle texture delicate.